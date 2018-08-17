親信離職 吳音寧撇請辭傳聞

台北農產運銷公司總經理吳音寧。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧拒不到議會備詢，使北農爭議持續延燒，傳出農委會副主委陳吉仲勸吳請辭或接受備詢。據了解，吳當初帶進北農任職的營業部副理許博任等3名幕僚近來相繼離職，讓吳請辭傳言甚囂塵上，但吳音寧回應，不懂員工離職與她請辭有何關聯性，呼籲外界「不要過度詮釋」。

傳陳吉仲提請辭或備詢

對於陳吉仲日前與吳音寧密會，勸她請辭或接受備詢二擇一，但北農不願證實，僅強調吳與北農運作正常。不過，吳至今仍不願進議會，甚至市府為此還打算修法逼她就範，而當初與吳一起進北農的許姓、褚姓、江姓幕僚近來紛紛走人，引起北農內部高度關注。

北農主祕路全利證實，當時跟吳一起進北農營業部副理許博任、祕書部褚姓辦事員及企畫部江姓幕僚，日前確實陸續主動以基於個人生涯規畫為由，提出離職或留職停薪。據了解，江於8月1日離職，許預估做到8月20日，目前仍在內部行政作業，褚將從9月起留職停薪2個月，但復職機率也不高。

柯勸備詢才能解決問題

吳音寧對此表示，北農公司業務量大，員工多達近600名，各司其職，不懂員工離職與她請辭或是否去議會備詢有何關聯性，呼籲外界「不要過度詮釋、政治化北農」。

柯文哲16日被問到許博任請辭一事時，再次呼籲吳音寧要到議會備詢。柯還說，自己當市長，有時覺得進議會滿痛苦的，但還是要去，這樣才能解決問題。

(中國時報)

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