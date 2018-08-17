新北美術館6度流標 拚9月標出

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

由台灣知名建築師姚仁喜設計的新北市立美術館新建工程，雖然招標金額從14億元增加至22億餘元，10日第6度招標時卻因廠商投標文件多有缺漏而廢標。文化局表示，將於9月3日舉辦第7次招標作業，希望儘速標出達成年底動工目標。

首見甲級營造廠業者參與

新北市政府為籌建新北市立美術館，先在2011年間舉辦第一次競圖，由西班牙Federico Soriano Pelaez、日本隈研吾／Kengo Kuma & Associates和日本Peter Boronski等3個團隊入選第二階段，但競圖案最後卻沒有結果。

2015年市府二度舉行新北市立美術館國際競圖，姚仁喜所屬的大元聯合建築師事務所以「蘆葦叢中的現代美術館」，擊敗二度參賽的日本隈研吾團隊獲得首獎，但由於設計複雜、施工難度高、使用大量鋼構材料等因素，原本規畫預算不敷工程使用，廠商投標意願缺缺。

原規畫總預算14億4000萬元的新北市立美術館工程案，從2017年1月起首度上網招標，因遲遲不見廠商出面投標而流標，為此文化局刪減第二期工程、減少工程量體並增加預算，到了第5次招標仍無廠商投標，直到8月10日第六度招標，才首度出現具有甲級營造廠資格的廠商投標。

傾向不增加預算不改設計

不過，投標廠商雖備齊資料，卻在資格審核時因為文件缺漏而廢標，新北市立美術館六度流標，也快要追上七度流標、第八度招標時才由工信工程得標的扎哈‧哈蒂遺作「淡江大橋」。

文化局主任祕書翁玉琴指出，新北市立美術館標案雖可能因工程品管、勞安等因素導致人力成本增加，但市府評估後認為，美術館新建案仍有標出可能，目前傾向在不增加預算、不變更設計下，在9月3日舉辦第7次招標。

新北市議員蘇有仁認為，新北市立美術館在第6次招標時出現廠商投標，證明預算金額已有合法利潤，他也希望早日標出開工，否則要是七度流標，「朱市長政見恐怕不能實現，很遺憾！」

(中國時報)