陳學聖延攬邱文彥目標新首都

2018年08月17日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

政策戰開打！國民黨桃園市長參選人陳學聖16日宣布延攬前環保署副署長邱文彥當政策白皮書召集人，把桃園比喻為灰姑娘，要揭開她神祕面紗，並以30年為期，讓桃園晉升新首都，他也不忘批鄭文燦只會給市民小確幸、看不到大建設，希望以大未來爭取選民青睞。

網路民調 不可相信

面對網路民調自己慘輸將於周六宣布參選的昔日同事楊麗環，陳學聖誇口：「我可以馬上做一份網路民調、贏鄭文燦30％！」直言「不能只在夢裡面選舉」，別只相信網路民調，自己的選戰打得務實，會持續努力直追。

「桃園就像灰姑娘，我的工作就是要揭開這層神祕面紗！」陳學聖說，桃園是台地、少淹水和地震，還有國門之都和台鐵高鐵捷運等四通八達的交通網絡，自然條件和軍事、戰略地位超越任何縣市，他要打造2050年新桃園，未來會有中程和短程計畫如捷運、公托等，預計2周後發布，「鄭文燦做不來的，我來！」

埤塘種電 堅決反對

陳學聖說，邱文彥曾任立委、環保署副署長、甫從海大退休，行政、立法和研究經驗豐富，邱文彥讚桃園具有韌性城市的發展潛力，堅決反對埤塘種電計畫，痛斥完全違反濕地保育精神，直言桃園埤塘從清朝2萬多個銳減到2000多個，「回不去了！」即刻就該群起保護，保留更多綠地和親水環境。

桃園市黨部主委楊敏盛也到場應援，也感嘆桃園人對市長要求很低，強調理想中的直轄市長要為桃園做專業規畫，跟地方搏感情、在底層接地氣固然重要，卻不是建構偉大城市必要條件，有想法才是桃園需要的市長。

(中國時報)