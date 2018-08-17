水里鄉長4搶1 祕書槓前老闆

2018年08月17日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

國民黨提名陳中明，曾先後擔任江龍漢、陳癸佑的祕書。

上屆鄉長江龍漢，2014年之戰臨陣棄選引揣測，能否延續以往人氣再獲支持，值得關注。

「前前任」鄉長徐香玲之兄徐國賢，痛心黨部提名程序有問題。（沈揮勝攝）

水里鄉長選情，前任鄉長江龍漢對上現任鄉長陳癸佑，兩位鄉長的祕書陳中明獲國民黨提名，加入戰局與他們競逐；上上屆鄉長徐香玲的哥哥徐國賢也問鼎寶座，聲稱必贏3名對手、狠狠「教訓」國民黨！

陳癸佑主打觀光牌

警界出身2014年以黑馬之姿勝出的陳癸佑，上任後表現平穩，除延續主辦「玩水節」、協辦「永不放棄─塔塔加之探索新中橫」自由車活動，全力推動活化水里火車站。

陳癸佑已獲民進黨提名，最近積極整合全鄉各風景據點、店家或旅宿業者，準備明年發行「玩轉水里觀光護照」，藉此活絡在地經濟。

江龍漢任內績效佳

上屆鄉長江龍漢任內施政有活力。除擴辦玩水節、「永不放棄」選手之夜；另闢17號道路打通市區瓶頸、推動汙水不入水里溪、引進清溝車落實清淤與消毒。

江龍漢任內，鄉公所減債1億1700多萬元，讓原先負債1億8500萬陷入泥淖的鄉政得以正常運作，員工薪資正常化，也鼓舞工作士氣。

國民黨提名的陳中明，曾任鄉代會與鄉公所祕書合計15年；行政閱歷豐富，這次挑戰兩位「前老闆」地方引話題。

徐國賢要教訓藍營

他提出推動水里溪為輕艇泛舟場域帶動觀光產業、打造水里溪兩旁夜間市集與水里鄉小瑞士，及加強社福護照等10項主軸訴求，爭取認同。

曾是國民黨19全黨代表的徐國賢，對該黨提名陳中明表達強烈不滿，直指程序有問題；他有信心打敗3人，用勝選教訓國民黨。文宣訴求是用台電回饋金直接回饋鄉民，每人4年共計4000元。他強調，回饋金本意就是要回饋鄉民，適用對象包含無投票權者，故無期約賄選疑慮。

(中國時報)