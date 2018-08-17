垃圾如夢魘 張麗善批行政怠惰

雲林縣府在虎尾鎮設立全國第一套MT垃圾機械處理系統，虎尾鎮公所引領環保署及縣環保局人員視察裝設進度。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林垃圾危機未解，雲林縣長參選人立委張麗善痛批雲林縣長李進勇怠惰、無能，沒積極爭取中央協調處理，否則環保署長李應元是雲林人，會不幫忙嗎？雲林縣府強調，縣府極盡各種方法去化，並率全國之先設MT機械處理系統，預計本月底啟用。

已設MT機械處理系統

西螺鎮埔心里已封場的鎮立掩埋場堆積了約2萬公噸垃圾，張麗善認為是雲林垃圾問題的縮影，指縣內的垃圾亂象頻生，主因在於李進勇行政怠惰跟無能造成的。

張麗善說，李應元是雲林人，如果知道雲林垃圾問題這麼嚴重，會不出面幫忙協調嗎？足見李進勇沒有去向李應元爭取經費與縣市協調來處理雲林的垃圾。

張麗善痛批李進勇沒能力讓雲林脫離垃圾的夢魘，如果她當選縣長，一定積極解決雲林的垃圾問題，因為守護雲林這片好山好水是大家共同的目標與希望。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，垃圾是全國、全民問題，為了紓緩垃圾堆置壓力，縣府做了很多努力，力行垃圾減量，包括落實垃圾分類、資源回收，尤其強制廚餘分類回收，使得全縣垃圾量從每天300多公噸減少至200餘公噸。

李進勇多次北上環保署

張凱傑嚴詞駁斥張麗善指李進勇沒有找李應元協助，強調李進勇為了解決垃圾問題，多次北上尋求環保署協助，經媒體披露是舉國皆知的事，也和署長李應元達成共識，引進設立MBT機械生物處理系統處理垃圾，並以較為簡化的MT機械處理系統打頭陣，逐步去化縣內垃圾，張委員的指控根本睜眼說瞎話。

(中國時報)

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