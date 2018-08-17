鐵路地下化園道 經費缺12億

2018年08月17日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄鐵路地下化10月即將通車，高雄巿代理巿長許立明16日與立委李昆澤、劉世芳、陳其邁等人到三塊厝站，視察工程進度，並向中央喊話，目前工程經費仍有11.95億缺口，希望獲得挹注，讓園道計畫順利展開。

許立明說，為讓市民率先感受到鐵路地下化園道對於周遭生活的改變，市府於8月陸續辦理金川街─華安街、平等路─婦女館西側，以及明誠四路─美術館路等3路段的園道示範段工程，讓民眾感受新高雄的亮麗變身。

盼中央能再挹注

鐵路地下化園道總建設經費約45.94億元，許立明感謝交通部、內政部挹注約34億元經費，並基於雙方互惠，無償提供台鐵局的土地讓高雄市建設園道，不過目前工程經費仍有11.95億缺口，盼能得到中央的繼續挹注。

高巿府工務局指出，高雄鐵路地下化預定10月下地通車，11.95億經費主要用於水廊、站區永久設施、立體設施拆除、地下道填平及立體設施拆除後的平面道路建設，如同穿針引線般重要，有賴相關補助來完成。

綠美化建智慧路燈

台鐵鐵路10月下地後，原來鐵軌沿線達15公里、面積約71.29公頃，工務局已規畫為人行、自行車、綠地等功能，並輔以道路及車行，同時也就節能、綠能、水資源循環再利用、智慧路燈及雲端系統等面向，做全盤考量。

(中國時報)