雙北定期票 學生卡、證可買

2018年08月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

雙北推出1280元公共運輸定期票上路4個月來，每天約22萬人使用，但未開放學生卡購買。北市交通局趕在開學前加速修改系統，8月27日起，雙北國中以上學生可直接持悠遊學生卡和數位學生證購買定期票；原已享半價優惠的12歲以下學童，則無法購買定期票。

台北市交通局統計，每月搭乘捷運、公車超過1280元的民眾，持學生卡比例占28.5％，顯示通勤學生也有定期票需求，因此將開放用學生證直接購買。不過，12歲以下國小學童原已享乘車優惠，將比照敬老、愛心卡，不再開放設定定期票；若數位學生證遺失、遭竊，可洽學校辦掛失。

近年北市府推動智慧支付，但多數開車族習慣到超商繳停車費，使用比率僅占5.8％，北市停管處目標提升到10％，為此北市府與7家APP業者合作，即日起到12月31日，只要註冊APP會員，用智慧支付繳納停車費，可享9折優惠。

民眾使用歐付寶支付，每筆可另享5％現金紅利；街口支付最高可折抵30％；停車大聲公繳納首筆享6折優惠，每筆回饋10％停車金；Pi行動錢包綁定玉山信用卡則有3.5％P幣回饋；橘子支付、愛貝錢包和friDay錢包也可支付。

新北市交通局指出，7月1日起新北市與桃園、基隆及新竹縣市結盟，和街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、萬付通、車麻吉、遠傳電信及Pi行動錢包、歐付寶Opay及停車大聲公共9家APP業者合作，各家業者也分別推出停車費6折、購物金等優惠。

(中國時報)