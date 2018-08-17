暌違27年 《寶島長春圖卷》全幅展出

國立歷史博物與台南美術館簽署館際合作，國寶級《寶島長春圖卷》明年將在南美館展出。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南市立美術館預計年底開幕，1館古蹟棟早一步重現風華，16日首度對外開放，閉館整建3年的國立歷史博物館第一次帶著珍貴館藏走出館外、獻給台南，由張大千等畫家繪製66公尺《寶島長春圖卷》，暌違27年在國內展出，明年在南美館完整呈現。

國立歷史博物館有63年歷史、逾6萬件典藏文物，7月起閉館整建3年，國立歷史博物館館長廖新田表示，這是第一次與他館簽署館際合作，16日簽約儀式由廖新田與台南市立美術館館長潘共同締約，南美館董事會董事長陳輝東、董事鄭邦鎮也在場見證。陳輝東表示，約30年前曾安排史博館的張大千畫作南下展出，當時是台南的第一次，如今史博館閉館又把第一次館外展出獻給台南，頗有相互呼應意涵。

廖新田說，史博館閉館整修後，藏品目前暫時寄放故宮南北院、中研院及國美館，他幽默說，最近史博館封館，網路卻傳出因為封館館藏遭「掏空」不實傳言，「 絕對不是掏空，掏心掏肺把事情做好倒是真的。」

首度到台南展出的《寶島長春圖卷》，繪製完成於1982年初，當時是為慶祝中華民國建國70周年，由前館長何浩天發起邀集國內知名畫家張大千、黃君璧、張榖年、胡克敏、李奇茂等10位畫家描繪台灣寶島壯麗河山及風土民情，前後花7個月時間完成，全長215尺、高6尺。

廖新田說，《寶島長春圖卷》先後到韓國、馬來西亞、比利時、丹麥展出，在海外造成轟動，大陸還為此發動多名畫家仿效、完成45尺《大地長春圖》，台灣則僅在史博館和新竹展過，最近一次展出是1991年。

(中國時報)

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