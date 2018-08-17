救火反趁火打劫 義消跨界偷裝備

2018年08月17日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

衛福部台北醫院13日發生嚴重大火，台北市消防局八德分隊朱姓義消支援救災，事後趁機偷走新北市消防局頭前分隊一組空氣瓶、呼吸器及背架，警方調閱消防車行車記錄器揪出竊賊，朱男到案後保持緘默，被依竊盜罪嫌函送法辦，北市消防局表示已將朱男退隊。

據了解，涉案22歲朱姓義消是大學生，志願在台北市消防局八德分隊擔任義消，台北醫院火警當天主動前往協助救災，火勢撲滅後，新莊頭前分隊清點裝備，發現一組空氣瓶、呼吸器及背架不翼而飛，調閱周遭消防車行車記錄器清查，發現一名身著義消制服的男子利用救災空隙，打開消防車後門拿走裝備。

頭前分隊檢視該名義消制服，發現竊賊竟是名隸屬台北市消防局八德分隊義消，立即向新莊警分局頭前派出所報案，警方通知朱男到案說明，朱男全程保持緘默，但不否認影片中的人就是他，警方根據行車記錄片畫面，認定朱男竊走消防裝備，但他非現行犯，訊後依竊盜罪函送法辦。

台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，朱男確為八德分隊義消，今年3月間才加入，平時訓練認真，與同仁相處沒問題，也看不出有什麼不良習慣，台北醫院火警當天，分隊並未指派朱男前往，他是自行前往協助救災，也沒有向勤指中心報告，對於朱男犯下竊案非常訝異，目前已要求他盡速歸還裝備，同時處以退隊處分。

(中國時報)