侯反駁 早在桃縣建「天羅地網」

新北市長候選人侯友宜16日出席新北市勞工後援會成立記者會。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗、／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜16日在新北市勞工後援會成立時表示，全台第一個「天羅地網」、建立完整的監視器安全系統，是他擔任桃園縣警察局長完成的，反駁對手日前批評「抄襲王」一事。民進黨新北市長參選人蘇貞昌則是前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票。

侯友宜日前提出「科技安全城」政見，遭對手蘇貞昌批是抄襲「智慧城市」，對此侯友宜昨日表示，現在的科技辦案，是在他過去擔任桃園縣警局長任內，透過AI人工智慧運算，從數位轉到大數據，徹底掌握嫌犯習性，並建立完整的錄影監視器系統追蹤嫌犯逃逸過程，讓犯罪無所遁形的「天羅地網」。

「我也是穿著布鞋一步一步往上爬！」對於勞工團體的力挺，他表示，市政運作不只是一棒接一棒，還要了解如何為基層排除障礙，自己經歷14個職位才走到今天，絕非那些穿著皮鞋、站在高處，只會發號施令的大老闆。

侯友宜表示，未來會更積極照顧勞工團體的權益，他說，過去遇到幾位計程車司機，每天超時工作14小時，收入仍只有往年的一半；33年前報紙廣告工廠包裝員，月薪雖只有2萬塊，但當時泡麵1碗也只要15、20元，對照如今飛漲的物價，勞工團體的辛苦他感同身受。

侯友宜的小額捐款15日上線，除了劃撥轉帳，還有線上付款系統，讓支持者用手機就能捐款。

蘇貞昌16日上午前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票，他說，到市場掃街就是真正的跟人民、市民接觸。

(中國時報)

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