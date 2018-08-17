藍營控論文抄襲 郭國文嗆提告

2018年08月17日 04:10 中國時報 王正寧 、 程炳璋 ／綜合報導 ／綜合報導

黃偉哲陣營發言人郭國文提出成大公函，指出高思博陣營烏龍爆料，將提告加重誹謗罪。（程炳璋攝）

國民黨台南市長參選人高思博陣營16日舉行記者會，指控對手黃偉哲競選總部總策畫兼發言人郭國文論文涉嫌抄襲。國民黨發言人王鴻薇表示，郭在2015年7月取得成功大學政治經濟研究所博士，但論文引用、註釋錯誤共17處，涉嫌抄襲他人著作的內文共20處等，已有人具名向科技部、教育部檢舉。郭國文則提出成大公函，指對方烏龍爆料，將提告加重誹謗。

台南市長選情逐漸加溫，輔選要角也遭波及。王鴻薇表示，成大企管系退休教授楊澤泉日前在臉書踢爆，郭國文的博士論文涉嫌抄襲，包含17個引用、注釋錯誤、20筆未實際引用的參考文獻、20筆涉嫌抄襲他人著作與4筆涉嫌抄襲他人表格。

高思博競選團隊主委、前台南大學校長黃秀霜說，郭國文的博士論文引用包括台大、東華、成大與國防大學等4本碩士論文，經過比對系統發現，郭論文當中的第84頁的表7，與台大學生的碩士論文第93頁的表4之11雷同，涉嫌抄襲、違反學術倫理。她說，若查證屬實，就應註銷其博士學位。高醫前副校長、立委陳宜民也認為，郭國文論文抄襲若查證屬實，應該退出政壇，甚至曾重用郭的行政院長賴清德與黃偉哲都應為此出面道歉。

郭國文拿出成大今年3月發出的公函回擊，成大社科院審定委員會審議結果「全體委員一致審議決定，檢舉人主張被檢舉人博士學位論文有抄襲的情事並未存在」，將對烏龍爆料、抹黑的黃秀霜、李明、王鴻薇、陳宜民4人提告加重誹謗罪，每開一次記者會就告一次。

對郭國文揚言提告舉動，高思博陣營表示「歡迎來告」，認為可藉由檢察官調查，證明郭的論文是抄襲的，未來郭將涉及詐欺或偽造文書的刑責。

(中國時報)