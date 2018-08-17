居住證融入大陸生活圈

2018年08月17日 04:10 中國時報 邵宗海

北京在8月16日正式宣布《港澳台居民居住證申領發放辦法》出爐，其中涉及到對台政策的內容，是對台灣民眾的優惠措施，這是繼今年2月28日正式發布「惠台31項措施」之後的再次加碼。到底這項政策在「便民優惠」上呈現了什麼意義？又可能對兩岸關係產生什麼影響？

這項辦法中涉台部分，就是貫徹習近平在十九大報告中的指示「擴大兩岸經濟文化交流合作」，並將「為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」的政策逐步落實。

在內容上，確是對台灣民眾有大幅的優惠措施。譬如說，針對一些港澳台同胞反應使用來往大陸通行證在辦理網上購票、自助取票、旅館住宿、金融業務等不太方便的問題，全部予以解決，主要是讓台灣民眾在大陸的居住地能享受到與大陸居民相同的公共服務和便利。

不但如此，對今後持有台胞居住證者而言，也能享用中央與居住地政府提供所謂的「3項權利、6項基本公共服務和9項便利」，說白了，就是逐步落實與大陸居民的「同等待遇」。

從1987年兩岸開啟交流以來，到2018年1～3月的統計來看，在大陸學習、工作、及生活的常住台灣民眾已經多達數十萬人，在高校就讀的台灣學生也已經超過1萬人。這樣龐大的人口數，使得北京不得不考慮到他們在日常生活上面臨到的一些困擾。因此，制發台灣居民居住證，不但可以與大陸的社會公共服務系統普遍相容，而且也徹底解決多年來台灣民眾的困擾。

但不可諱言的，「便民優惠」落實的背後，還是有股濃厚的政治考量，這對目前的兩岸關係發展產生什麼樣的影響，謹舉下面幾點的觀察。

一、這是北京對台政策正式邁入單邊立法的成熟階段，今年2月28日出台「31項措施」、前幾天宣布的取消就業許可，都是體現單邊立法精神的具體步驟。在這樣的措施逐漸成熟後，對於今後兩岸要簽署協議才能來落實一些交流的需要性，將逐步削弱，而北京在兩岸關係發展的主導地位，將進一步顯著。

二、16日宣布的制發台灣居民居住證，是落實習近平要求兩岸同胞同等待遇的重要一步，當然也是習近平「兩岸一家親」理念的具體體現。國台辦提到，這項措施「為率先與台灣同胞共用大陸發展的機遇，為促進兩岸經濟社會融合發展創造更好的條件」。因此，對於習近平期許兩岸民眾能走向心靈契合，是否有具體的效果，就得見到這些狀況落實的檢驗。實際上，將8位號碼的台胞證直接升級為18位身分證號碼的方案，或是落實兩岸同胞同等待遇，就是變相將台灣到大陸去居住的民眾， 開始逐漸的融入到大陸人民的生活圈中。

三、為了使申領「居民居住證」不影響到台灣民眾在台的權益，國台辦事前早就設想，說明申領台灣居民居住證將不需要具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍，這樣在台灣享有的相關權利義務譬如退休金、健保等，不至於受到影響。從這樣的作為看來，北京已更進一步考慮到要同時保障台灣民眾的權益。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)