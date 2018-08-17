誰將是世界文化的共主？

2018年08月17日 04:10 中國時報 何懷碩

統獨問題最近似乎急速成為台灣一切的焦點。但我覺得它已是一個小問題，因為未來的趨勢已定；而且也已為一個世界性的大問題所涵蓋。

最近，希臘、美國、大陸、日本等國為史上未見的野火、颱風、暴雨、龍捲風、洪水、泥流所進襲，傷亡、損失慘重。另一方面是空前的熱浪，地球上許多地方已超過40度。少數竟有出現50度者。兩極冰山快沒了，北極夏天已30度……，世上弱國固極悲慘，最強的國度也一樣令人驚心。我記起1970年在台北讀卡遜（Carson）著《寂靜的春天》，寫氣候變異的警訊，好像是不久前的事，40多年後，全球已面臨「末日」的恐懼。

西方近代文化的發皇、壯大，以至領導世界，是從文藝復興起，不過700年；工業革命以來，生產技術飛躍進步才300年。這300年，正是中國人自卑的開始。因為眼見一個強大的西方文明崛起，很快由抗拒轉為服膺，以至崇洋，至今未歇。從未如川普見大陸崛起瘋狂遏阻。19世紀清廷派人留洋，努力學習洋務；國父倡「迎頭趕上」；五四運動以德先生、賽先生為訴求，都可以看到見賢思齊的美德。民主與科學原是好東西，而它的變質是晚近的事。先由科學發展出技術，生財有道，促進商業化，使價值不幸為價格（金錢）所取代。民主演變為民粹，大眾打倒菁英，騙術打倒智慧，一個墮落的時代於是展開。商業化與大眾化兩大怪獸主宰了現代世界。

近年，一連串的變局出現，人類逐漸驚覺：極端功利主義、消費主義、拜金主義、道德消蝕、反傳統、強凌弱、人文價值與藝術文化不斷被扭曲、摧折，這一切豈不正是西方文化不到200年間帶給世界可怕的演變？美國承接西方近代霸權，稱雄天下，自珍珠港事變參與反法西斯的二戰，戰後為掌控全球，很快成為帝國主義。肆無忌憚，發動韓戰、越戰、阿富汗與中東各國等系列的戰爭，使人國破家亡，千百萬生命死於兵燹，古文明被毀於一旦，宗教與種族矛盾被挑起，互相廝殺，難民四處流竄，戰爭與殺戮不息，製造多少人間悲劇。美國從天使變惡霸，才70多年。

今日世界的大問題是：不論物質層面或精神層面正在急速全面「劣化」，世界文明與人類生存的危機，何時是大限？哪個國家，什麼文化能挽救、導正這個岌岌可危的世界？再由近300年主控天下的德、法、英、日、美嗎？剩下只有希臘、埃及、印度、波斯等古文明國，當然也不可能。君不見過去早有華人「國粹派」在20世紀冷戰時代預言：「未來將是中國人的世紀」，許多人必耳熟能詳。

我心存懷疑，但很同情那些人的國粹感情。那時國家分裂，國力薄弱，台港人民小康，大陸人民一窮二白。70年來，全球華人只有用腳投票，第一志願美國，第二香港或加拿大；無權選擇者，只能腳留大陸或台灣。誰知30多年後兩岸局勢天差地別，台灣與大陸投票的腳兩地互換！又誰知「西方的沒落」如此之快！幾百年醞釀，已有了初步雛形的歐盟竟一夕崩壞；誰又能想像美式民主會選出如此一個川普？當年「國粹派」的預言竟然變成漸漸可信。想想未來如果中國文化不能引領人類走出西方近代文化的噩夢，重回合乎天人之道的境界，世上還有哪個文化能？

中國文化是世上最早最大的一支，數千年唯一不曾中斷。由中國文化來撥亂反正，一洗西方文化的自我中心，使人類重返與自然和諧的境界，可謂世界性真正的「轉型正義」。崇尚自然、倫理、道德、誠信、節制、儉樸、惜物，仁愛、忠恕，己所不欲，毋施於人，成為未來的普世價值。此過程必很曲折，中國人必須首先重行修身齊家治國，把近代受西方影響的不良部分改造，要使中國文化日新又新。而且，不是由人、黨、政府或國家權力來主導，文化沒有人的缺點，才可大可久。試問，除了中華文化，哪個文化能與天下共濟艱難？

統獨只是蝸角之爭。在這個大遠景中，統獨會消失於無形。若不能看清大勢，便不能有正確作為，將失去共襄盛舉的機會，只能被決定或成為民族叛徒。中華民族團結的時候到了，我們應超越翳霾，告別眼前，對未來伸出援手─救自己，救天下。（作者為國立台灣師範大學退休教授）

(中國時報)