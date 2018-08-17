課綱需要文化中國史觀

2018年08月17日 04:10 中國時報 黃光國

制定歷史課綱的問題，爭議不休。整體而言，中國傳統的「朝代編年史」已到了非修正不可的時候，但修改的方式卻有兩種：一種是為當前政治服務的「台獨史觀」，另一種則是以學術專業作為基礎的「文化中國史觀」。

從杜正勝開始提倡以地理位置作為基準的「同心圓史觀」後，獨派人物便一直主張把「中國史放在東亞史的脈絡中」來探討，同時採「略古詳今」的方式，把「台灣史」限縮在500年之內。

相反地，「文化中國史觀」則是採取德國哲學家雅斯培的觀點，從人類四大文明發展的軸樞時期作為起點，強調佛陀、蘇格拉底、孔子、基督所代表的文化系統。東漢時期，佛教傳入中國，跟中國傳統的宗教互相結合，形成儒釋道「三教合一」的文化型態，在世界各地文化占有相對優勢，將近一千年。

到了公元第11世紀，十字軍東征，將希臘文明帶回基督教世界，兩者互相結合，造成第14世紀的歐洲文藝復興。西方人開始對外採取「殖民帝國主義」，西班牙、荷蘭、英國，都曾經在世界上稱霸一時，到了20世紀，則由美國取而代之。

美國在1776年獨立成功後，領土本來只有大西洋沿岸的北美13洲，以後即採取「擴張主義」的策略，路易斯安那購地案使其領土擴大一倍；美墨戰爭使其占領德克薩斯、加州各地，並將領土擴張到太平洋沿岸；接著的阿拉斯加購地併吞夏威夷，在美西戰爭中擊敗西班牙、占領菲律賓，成為二戰後太平洋地區的唯一霸權。

中國從鴉片戰爭失敗後，即進入「百年羞辱」的世紀，對外戰爭幾乎是每戰必敗，造成民族自信心全失，導致五四時期的「全盤反傳統主義」，以及中共建政後的「文化大革命」。

蔣介石敗走台灣，跟他一起來台的人除了60萬軍人之外，還有一百多萬是因為「避秦」，而來自全國各地的文化菁英，他們跟台灣本地人民通力合作，才創造出「東亞四小龍」的經濟奇蹟，剌激鄧小平採取「改革開放」政策，才有中國大陸30年來快速穩定的發展；習近平也才有足夠的條件跟美國叫板：「太平洋夠大，容得下兩個國家！」

採取「文化中國史觀」，我們很容易看出在「中國再崛起」的未來，台灣所應扮演的角色，是吸納西方文明的菁華，引領未來中華文化發展的方向。相反地，如果為了迎合民進黨，不斷強調「台獨史觀」，最後一定是搞得目光如豆，扭曲歷史，像蔡英文那樣，不斷呼籲和她有「共同理念」的國家，共同抵制「中國的擴張主義」。結果世界各國反應冷淡，只能跑到美國，跟她有「共同理念」的同胞相互取暖。

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)