審慎評估美國對華戰略意圖

2018年08月17日 04:10 中國時報 胡勇

在貿易戰愈演愈烈的同時，華盛頓在北京最敏感的台海問題上也展示出咄咄逼人的姿態，兩國關係似乎到了一個重要的臨界點。美國對華戰略意圖究竟為何？是校正過去失敗的接觸戰略？還是準備全面圍堵中國？抑或走一步看一步？

習近平曾直言，「中美兩國如何判斷彼此戰略意圖，將直接影響雙方採取什麼樣的政策、發展什麼樣的關係。不能在這個根本問題上犯錯誤，否則就會一錯皆錯。」因此，審慎評估美國對華戰略意圖就成了一個關鍵問題。

新華社和《人民日報》等官媒近來連續發表文章，試圖在形勢嚴峻的當下定紛止爭，凝聚共識。其中就涉及對美國戰略意圖的研判，但文章傳遞出的信號並不全然一致，凸顯局勢的錯綜複雜與北京的矛盾糾結。署名「宣言」的〈風雨無阻創造美好生活〉一文中，作者批評「有人不願意看到醒獅的振奮、巨龍的騰飛，不願意看到13億多人的生活美好，大搞單邊主義、保護主義、貿易霸淩主義」、「一些人為一己之私逆潮流而動、悖道義而行，關稅的壁壘肆意高起，霸權的大棒到處揮舞。」似乎想把中美衝突局限於經貿領域，對美國定性的重點是貿易霸凌。

有意思的是，在署名「任平」的〈美國挑起貿易戰的實質是什麼？〉文中，作者卻大篇幅談論了貿易以外的話題。文章在前半部分指出，設置對手一直是美國為確保自身強勢的戰略慣性。在美國的「戰略詞典」裡，哪個國家的實力全球第二，哪個國家就是美國最重要的對手，美國就一定要遏制這個國家。對於中國這樣「前所未有的對手」，美國必然會採取兩種手段，一是以對手來激勵自己，爭取民眾對「美國再次強大」的政治支持；二是在各個層面遏制對手的超越。因此，美國挑起貿易戰的真實意圖絕不僅是縮小貿易逆差，而是要在更廣泛意義上遏制中國的發展。

「更廣泛意義」是什麼意義呢？在文章的後半部分，作者的筆鋒開始收斂。一方面指出，美國意圖堵死中國在產業升級的關鍵階段向上攀升的機會，打掉中國蓬勃發展的勢頭，從而將焦點又拉回到經濟領域。另一方面又強調，美國遏制中國的戰略一直都存在阻力，兩國熱愛和平及理性力量仍然有維護中美關係平穩發展的努力空間，從而試圖驅散輿論場上的悲觀情緒。

川普政府的官員曾多次否認美國意圖遏制中國，但面對潮水般的質疑，助理國防部長薛瑞福只能以「競爭對手」就是「競爭對手」，與「敵人」不是一個概念來加以搪塞。甚至在一些美國學者看來，將中國定性為「戰略競爭對手」的國家安全戰略報告只是用來應付國會和輿論的，未必反映川普政府真實的戰略意圖。還有美國學者相信川普本人並不反中，無奈川普政府中鷹派太多，而中國正是後者的眾矢之的。

總之，研判美國的戰略意圖並不是一門簡單的功課，可能還需要更多的時間與證據。由於誤判的後果不堪設想，因此中國一定要審慎評估，切忌被一些輿論帶亂節奏，從而陷入全面對抗的自我實現的預言。最後，無論美國戰略意圖為何，中國都要保持戰略自信與定力，繼續走改革開放的正確道路。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)