2018年08月17日 04:10 中國時報 羅智強

8月13日旺旺中時發表了「無色覺醒十主張」，第一項就是主張「台灣人，就是中國人」。我也立刻辦了一個「台灣人是不是中國人」的臉書投票。第一天，1萬位網友來投票，其中9成認為台灣人當然是中國人。

但直到昨天，看到《自由時報》的報導，才知道投票結果翻轉，有近7成的人投下「台灣人不是中國人」。

對此，我要說二聲謝謝。第一謝，謝謝《自由時報》的報導，由於忙著抗議台中拆了我100輛公車廣告，若不是看到該報報導，我還沒注意到結果「大逆轉」。竟已有高達4.6萬的人參與投票，在我完成文章時，有32%的人認為「台灣人是中國人」；68%的人認為「台灣人不是中國人」。

第二謝，謝謝所有來我的粉專投票的網友，包括是認為「台灣人是中國人」的網友，也包括認為「台灣人不是中國人」的網友，就算如《自由時報》報導，有些是為了「打臉」而來，我也一併感謝並歡迎。因為，我本來的目的，就是透過投票帶動思辨與討論。

然而這樣的投票結果，坦白說我也不意外。因為在今日的台灣，願意像我一樣大聲說出「我是台灣人，也是中國人」的人，確實在減少中。但在20、30年前，如果在台灣你問人「你是台灣人？還是中國人？」大家可能會認為你的腦子有問題。「台灣人，當然是中國人，這還用問！」

但李登輝和綠營人士展開的去中國化運動，2、30年下來，台灣人與中國人的認同臍帶慢慢被割裂，讓兩岸人民的情感走向對立，也讓在台灣的人愈來愈不敢說自己是中國人。正因如此，我更要大聲說三件事：

第一，台灣的沉淪正是從李登輝割斷中國人認同開始，台灣自棄原先最寶貴的中華文化資產，精神的價值漸漸被掏空；而兩岸從親人同胞被撕裂成敵人仇家，和平漸漸不再。這樣的台灣，有未來可言嗎？

第二，如果李登輝等台獨人士可以花30年，把「台灣人」和「中國人」的認同連結逐漸割斷，造成今天台灣人不敢說自己是中國人的情境。我和所有認為「台灣人是中國人」的志同之士，難道沒有耐心，用10年的時間，把「台灣人」和「中國人」的認同復合連回嗎？

第三，要做到「台灣人」和「中國人」的認同連回，就必須有人願意不怕被抹紅、不怕被霸凌、不怕丟選票，大聲說出：「我是台灣人，當然是中國人」。而我就是要當那個「不害怕的人」！就是要說：「我是台灣人，就是中國人；我的中國，是中華民國！」就算這項投票有100萬人投下「台灣人不是中國人」，也不會動搖我半分半毫。

今天的少數，不等於，永遠的少數。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)