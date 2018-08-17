提高基本工資不如帶動投資

2018年08月17日 04:10 中國時報 主筆室

行政院決定提高基本工資，理由是台灣經濟非常好，勞工應該分享更多企業獲利。企業如果賺大錢，勞工當然應該增加薪資，但企業都賺大錢嗎？這又回到一個近期爭論不休的問題，台灣經濟究竟好不好？

蔡總統最近多次強調，台灣經濟非常好，她列舉了GDP成長率、就業率和股價等指標，認為是「20年來最好的時候」。一位經濟評論者呼應蔡總統的說法，舉當前全球重要經濟成長動能蘋果公司為例，認為蘋果全球供應商和工廠，台灣以51家名列第一，領先居次的日本44家、居三的美國40家、居四的大陸與香港34家。在「供給面」上，台灣理應好過一般人的印象；在「消費面」上，電視每天是吃喝玩樂的節目、百貨公司的美食街永遠最熱門；台北人均可支配所得不及紐約、倫敦，但超過北京和上海一倍有餘，而台灣物價低，實質消費力更高。結論是，要求大家正面看待台灣經濟，不要成天罵民進黨政府。

這個觀點的確是事實，但只是片面事實，也就是統計學上所說的「以偏概全」或「抽樣偏誤」。我們也可以反問，那為何慈善機構的捐款變少了？鬧區空置店面增加了？計程車數目變多了？要瞭解台灣經濟是好還是不好，應該全面性地觀察，而非隨興擷取片面現象據以評斷。

一個簡單的觀察方式，是探究過去10年來全台的產業發展狀況，看看到底呈現出什麼狀況。因為產業成長狀況大體會反映在企業的利潤和薪資上，讓業主和員工「有感」到經濟是好還是不好。主計總處的最新資料就可以發現，過去10年來（2006～2016年）製造業的25個中分類產業中，有8個行業的產值（國內生產毛額增值）成長率超過了所有產業的平均成長率（35%），表示有8種產業是真正在成長，它們的員工必然會感受到經濟狀況「不錯」或是「還可以」。

但在同期間，有17種產業（超過2/3）的成長率低於平均值，其員工當然會認為經濟狀況「不佳」，而其員工總數達到製造業總數的55%，也就是過半製造業員工會認為經濟狀況不佳。然而，電子零件製造業的成長卻一枝獨秀，以207%傲視群雄，這就是蘋果公司台灣供應廠商所屬的產業，可惜它的員工數僅占全製造業的22.3%，但或許就是這群人在Gucci、LV的門市消費，在百貨公司美食街排隊。

更嚴重的狀況出現在非製造業（服務業和農礦業），10年來產值明顯成長的行業只涵蓋了近17%的非製造業總員工數，亦即超過8成員工會認為經濟狀況「不好」。民進黨政府如果要體察民意、瞭解民間疾苦，就必須正視這個現象。換句話說，台灣全體的數據表面上是有些成長，但大部分民眾卻感受不到成長，相反地，許多行業是感受到經濟惡化的。

這和過去馬政府面臨的狀況如出一轍，儘管馬總統如數家珍地背誦出各種亮麗數據，但無感或惡感的民眾還是作出政黨輪替的選擇；若蔡英文總統和賴清德院長只是沉醉在幕僚提供的表面數據，那麼再次政黨輪替的結果很快就會發生。

只要知道高達55%製造業、83%服務業員工，因企業「苦撐待變」而過著辛苦的日子，就知道解決經濟問題的最佳方式，不是提高基本工資，因為它可能會嚇跑投資，甚至造成企業不堪虧損而倒閉，增加投資才是帶動成長的最有效動能。如何改善投資環境來提高投資，才是民進黨政府須念茲在茲的問題，特別是身旁有一個龐大經濟體正以高速趕上、超越台灣之時，民眾相對上是更難滿足的。

解決問題的正辦，是針對發展遲滯的巨大服務產業促進其投資；但服務業的特質是相對上難以出口，故本地市場的腹地規模成為投資的重要因素，因此大陸有阿里巴巴和支付寶，而台灣雖有技術但還是沒有這種企業，因此能否擴大服務市場就成為台灣能否突破發展的關鍵。既然兩岸服貿協議已被凍結，我們建議以自我營造整個台灣為全球的「自由貿易區」，作為繼加工出口區以來的最大產業政策突破，除國防、治安有疑慮的極少數項目進行管制之外，所有投資和貿易完全自由化，並提供和投資連結的優惠所得稅制，來激勵全球對台投資。

若擔心有副作用，那麼學習中國大陸以試行方式先推動幾年觀察後效亦可。否則，炫耀性消費報導充斥、欲望早已高漲的民眾，極可能持續更換政府，台灣政治難有寧日，導致政策不穩而發展停滯，經濟將更難以變好。

(中國時報)