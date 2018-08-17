用中華民國解套

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中國時報
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蔡英文總統「同慶之旅」的主要行程，就是參加友邦巴拉圭新總統阿布鐸的就職典禮。沒想到，事後阿布鐸在推特等社群媒體上發文表達感謝時，文中卻稱呼蔡英文為「中國台灣總統」。「中國台灣」正是最近大陸反制台獨正名運動，要求各航空公司在網頁上對台灣的稱呼。阿布鐸的這一「尊稱」，確實讓民進黨政府灰頭土臉。

不過外交部卻解釋說，這是西語系友邦對「我方國名」的口語簡稱，這些友邦在過去歷任政府也多次用這個稱謂來稱呼我國，各界也都瞭解指的是我國。外交部還說，巴國政府這次邀請蔡總統的邀請函及其他相關文書中，也都使用我方正式國名。外交部很奇怪，說了半天就是不敢說「我方國名」是「中華民國」。

友邦國家稱呼我們的正式名稱應該是「中華民國」，像阿布鐸稱呼「中國台灣」，我們勉強說他的本意是「中華民國台灣」，也說得通，因為友邦心目中也是「一個中國」原則，這個中國當然是中華民國。

但現在為何這個稱呼會引起軒然大波呢？因為民進黨不承認台灣和大陸同屬一個中國，台獨人士推動的諸多正名運動就是要去中國化，以「台灣」為國名，也因此引起大陸的反制。不僅東亞青運被停辦，外國航空公司被要求更名，蔡英文過境洛杉磯下榻的洲際旅館，官網也稱台灣為「中國台灣」，現在連阿布鐸也稱「中國台灣總統」，不知道阿布鐸是有心還是無意？

民進黨不承認一中、搞正名運動的結果，就是被正名為「中國台灣」，不要「中華民國」，最後弄得什麼都不是。如果民進黨政府承認一中憲法，這個一中就是中華民國，那麼稱「中國台灣」又有何不可？

(中國時報)

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