八二三創傷症候群

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中國時報
楊艾俐

今年是八二三炮戰60周年，我的父親直接參與了這場戰爭，當時我才6歲，第一次感受到死神的無情。

父親是飛機上的通訊官，那年5月我們剛搬進屏東的崇蘭里，我正高興地準備一年級開學，但是從7月開始，父親就常常不在，我們眷村都是飛官，空軍得負責空投給金門，因為對岸大炮封鎖海灣，我國登陸艇只能趁停火之際靠岸，無法運送足夠彈藥及糧食，我們的父親必須隨時起飛，不能回家。全村100多戶只有老弱婦孺，沒有一家有男人在。記憶中，每家母親每天都獨自湊在收音機旁聽新聞、聽戰事情況，有沒有飛機被打下來。半夜常傳來一陣乾嚎的哭聲，隔鄰的一家媽媽換上黑衣服，村裡婦人圍在她旁邊遞毛巾、抱緊她，不讓她撞牆，因為她先生的飛機被打下來了。

6歲的我，都能感受死神在我們村子走動。早上看到那家叔叔走過我面前，摸摸我的額頭，下午就有人說他的飛機失事了，不變的哀嚎和死神的威脅，在我成長過程留下大片陰影。我媽媽說，在那以前，我很活潑而且獨立，3歲時能一個人走到家裡不遠的菜市場。還沒到年齡，卻硬要跟著我哥哥去上幼稚園、吃點心。在823炮戰後，上小學一年級的我沉默、退縮、沒有信心，到了初中以後才比較好，我想就是今天所說的創傷後壓力症候群。很難想像小孩子也會受這種戰爭的間接影響如此之巨。

直到我接觸更多比我不幸的人，如二二八受害者、白色恐怖受害者，更看到太多人因為時代變遷懷才不遇，終生的陰影才逐漸明朗。而我和其他幼小失怙的人比又幸運多了，日前抗戰名將吉星文之子、65歲的吉民立說，他5歲喪父，別人勸他現在要往前看，他說「你們哪懂我的心情」。的確，我要和吉先生說，「我懂你的心情，但只能懂千萬分之一。」八二三炮戰裡，國軍439人陣亡及失蹤名單中，有我同學的父親、同村的父執輩。縱使我父親倖存，但在30多年後寫下的回憶錄中還提到：「飛在空中，看地下炮火連天，尤其在晚上根本一波波火海，看了令人心驚膽戰，有次中共的炮彈差50公尺，就打到我們飛機，但做革命軍人，只有衝過去。」

誰能說他們不愛台灣？他們愛台灣，不是用嘴講的，而是用行動，用肉體和鮮血。

2015年為紀念抗戰勝利70周年，馬英九政府頒發了中華民國抗戰勝利紀念章，這是時隔70年政府再度頒發紀念章鼓勵抗戰老兵，很多官兵已經離世，子女可代其申請，我也去申請，領回來了，恭恭敬敬放在父親的書櫃上，相信他的英靈會感到安慰。

連民進黨創黨大老施明德都說，台灣今天能有獨立地位，包括1949年的金門古寧頭戰役、八二三炮戰以及美國協防台灣、蔣介石的領導功不可沒。但是不久前，行政院長賴清德又把今天的困境歸咎於過去國民黨政府留下來的，包括當初蔣介石以「漢賊不兩立」為由退出聯合國，埋下大錯。真是如《聖經》所說：「為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？」

今年八二三炮戰60周年，我本來就沒有期待這個政府，會為這批愛台灣而捐軀的志士做什麼？幸好，還有民間團體願意組織這個紀念活動。這個政府似乎決心要斬斷和中國、中華民國、國軍的一切關係，一切斬斷後又還剩什麼呢？近日去大陸發展的年輕人被稱作脫台者，有天他們是否也會斬斷和台灣的一切關係，變成真正的脫台者，那時台灣又還剩什麼？

(中國時報)

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