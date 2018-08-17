反應過激 兩岸降溫幾度C

2018年08月17日 04:10 中國時報 劉心月

蔡英文總統過境美國洛杉磯，到85度C買咖啡一事，越演越烈，不但在兩岸之間引發喧囂，台灣藍綠兩黨竟也互相攻詰不止。這個事件仍在發展中，包括台灣已有民代發動抵制85度C，大陸多家外賣平台下架，而大陸泉州市的市場監督管理局甚至對85度C進行食安突擊檢查。

可以說，這件事情已經從政治立場的意識形態之爭轉變為實質影響到85度C的經營。在兩岸官方關係接近冰封的此時此刻，要在此間討生活的商人、藝人，動輒「順了姑情失嫂意」、左右為難，實在很可憐。

蔡總統到85度C買咖啡，究竟是臨時起意還是事先安排，蔡英文與總統府發言人黃重諺的發言，顯然有出入。但無論如何，蔡英文趁著過境美國之便，前往85度C買個加啡、而85度C的員工興奮地請蔡英文簽名，這都是人情之常，實在沒有什麼好大驚小怪的。大陸部分網友反應過激，官方如果能夠適時委婉提醒，事情或許可以提早降溫。

不料，大陸半官媒《環球時報》居然也是不分青紅皂白，對85度C一陣胡亂指控。一方面激化了兩岸間的對立，一方面當然搞得85度C的經營者心慌意亂，發了一篇讓自己在台灣備受爭議的聲明，情況一如前陣子被指控的藝人宋芸樺。

儘管陸媒欣慰地認為85度C的聲明符合大陸輿論的立場，但是這樣一篇措辭生硬、態度卑屈的聲明，不但還原不了真相，更收服不了台灣的人心，讓85度C犯了眾怒。

大陸對台政策固然有鷹派有鴿派，但或強或軟，都應本於事實；兩岸現在如此敏感脆弱，實在禁不起太多猜疑渲染。網友有千百種，他們可能激越、可以放肆，但官方或是官媒的態度，則務要謹慎，不要反而成了惹是生非的角色。

這一點，兩岸都一樣，還有很大的改善空間。因此，大陸的外賣商業平台觀風測向、在商言商，把85度C下架，或許情有可原；但泉州市場管理當局此刻的食安檢查，則有落井下石之嫌。

同樣的，當大陸對85度C事件的反應主要還是停留在網友、最多也只是外圍官媒的層級時，台灣這廂一下子就拉到了行政院甚至總統府，高分貝回嗆，實在是有點太沉不住氣了。

蔡英文一向強調，兩岸關係力求維持現狀，習近平則認為兩岸同胞的心靈契合非常重要。如同那則知名的所羅門判嬰歸何婦的故事一般，如果兩岸領導人皆有愛民之心，如何忍心看著在兩岸皆有投資、皆有發展的企業或藝人，承受如此兩面不是人、十手所指的煎熬？ （作者為作家）

(中國時報)