2018年08月17日 04:10 中國時報 陳建仲

兩岸近來因執政當局相互採取針對性措施，不但官方對抗升高，網民之間的敵對又被煽起；要求台企、藝人在中國和台灣間選邊站的政治表態又死灰復燃。然而，兩岸實際上都處在關鍵的轉型期，彼此互利互補、休戚與共，不應放任鄉民浮濫遂行偏激且粗暴的所謂「鄉民正義」式制裁，煽動出不必要的兩岸敵對情緒。

蔡總統此次過境美國洛杉磯，惹出85度C送「大禮包」引發大陸網民揚言抵制的風波。稍早，台灣藝人宋芸樺被大陸網友指是「台獨」而要求表態，幾乎是「周子瑜事件」的再版，大陸網民幾乎再度成為民進黨拚選舉的最佳助選員。由於民進黨在台灣鄉民仍擁有極強大的支持群，兩岸不僅隔海互嗆叫陣，言詞也越來越嗆辣。

自民進黨上台後，大陸鄉民「反獨燃點」驟降，稍有風吹草動就會爆燃，但民進黨同樣有來自支持群強大的壓力，要求反擊大陸的打壓。尤其相對於2014與2016年兩次選舉，民進黨狂吸青年選票，近來民調卻顯示青年支持度大量流失。原本被視為「天然獨」的台灣青年，反而掀起西進熱，讓深綠焦慮感更重，強烈要求必須採取行動，不能讓大中國意識復活。

先前我方決定國文課綱刪減文言文比例時，兩岸網民已經交手過；對岸嘲諷台灣以後中文將只有初中程度；而台灣鄉民則反諷大陸是搞文革起家的，自己先把簡體字改回繁體字、沒有資格批評台灣。此次大陸網民攻擊台灣將中國史併入東亞史，是數典忘祖，以日據時期的皇民思想、殖民者史觀植入台獨意識；而台灣網友則反罵對岸強加大中國意識型態，企圖以大中國史觀霸凌台灣，兩岸網民的相互攻擊的語言更加激烈。

大陸自媒體興起後，各種公眾網為搏點閱率，競相採取「搶眼球」的誇大標題、訴諸極端的意見糾眾，幾乎到了言論浮濫的程度。此次85度C風波，大陸網民不斷發起對85度C分店「肉搜」，鼓動抵制，和85度C競爭的大陸業者樂得一旁煽風點火，北京當局不應坐視情勢惡化。

兩岸都不應將政治爭端漫延到教育、體育、藝文乃至國際賽事，大陸民眾對前往大陸發展的台企或藝人，不應動輒要求政治表態。這樣粗糙的「鄉民式」廉價愛國主義，反而導致兩岸更加疏離、敵意更難化解。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)