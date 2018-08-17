2018年08月17日 04:10 中國時報 彭懷真

基本工資審議委員會16日決議月薪調漲至23100元，時薪調升至150元。先前，賴清德院長對此再三發言，支持調漲的立場，中央銀行也罕見主張調升。然而，這樣的議題絕非官方說了算，需考慮的不僅是多少錢而是國家是否能藉此更具競爭力。

基本工資的概念來自國際勞工組織的「最低工資公約」，本質就是最低的保障，若未達到最低工資，難以生活。但一個政府究竟要讓人民持續在基本、最低打轉，還是應該創造人民最高、最大的發展機會？

數學課，minimum表示最小值，maximum為最大值。社會福利領域，minimum standard表示最低標準，maximum development為最高發展。社會主義國家的政府施政以保障最低標準為重，北歐各國則看重促成人民有最高發展的機會。

當政府過度重視最低標準時，往往忽略最高發展的促成。一個成年人如何有最高的發展？領工資不可能是最高發展，因為要看老闆臉色、要看公司規定，還要被各種績效考核與升遷機會所限制。工資是發給組織人而不是發給老闆的，組織人備受限制，忍氣吞聲求得工資的保障及調漲。

相對地，老闆可以得到的絕不只是工資，而是彈性又可觀又多元又豐富的報酬。老闆若能讓顧客滿意、讓訂單不斷、讓成本下降利潤上升，即可獲得可觀的利潤。當有機會獲得更高的發展，絕不會在乎自己是否領到基本工資。更重要的，如同蔡英文前兩天在美國引用雷根的名言：「自由與未來，不可被妥協。」老闆通常比員工自由，繼續打拚通常都比員工有更好的未來。

基本工資無論調漲多少，還是受限於工資的觀念，還是處處受限。那百分之幾的調幅有如鐵鍊，使人難以起飛。試問台灣過去的經濟是如何起飛又如何成為亞洲四小龍的？關鍵在於無數人努力甚至拚命做老闆。兩蔣時代，政府在經濟上的措施、施政處處鼓勵創業，放手中小企業自由發展，有些因此蛻變為大公司，更具競爭力，經濟蓬勃興盛。

「管理最少的政府就是最好的政府」，至少在台灣商業活動上是真理。然而，從基本工時的制定乃至逐步降低、基本工資的制定乃至不斷提高，表面上是政府設法維持勞工最基本的工資，其實可能降低人們拚命的決心與誘因，扼殺了無數人更高發展的機會。

「因小失大」絕不可取，如何創造更大的機會，才是政府首要的任務。（作者為幸福家庭促進協會理事長）

(中國時報)