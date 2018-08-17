課綱偷渡台獨 學者連署抵制

2018年08月17日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「我們是寧鳴而死，不默而生！」抗議課審大會通過將中國史置換為名不符實的東亞史高中歷史新課綱，33名學者以〈堅決反對不符合歷史教育的新課綱〉為名發出連署書。

連署書表示，這份課綱捨本逐末且擾民，好高騖遠且眼高手低；歷史教育最重視透過時序理解其因果關係，進而培養學子理解及判斷力。若學生連基本歷史事實時序都缺乏，又如何期待他們能清楚掌握各種歷史主題，進而討論？這無異於緣木求魚，更是對歷史教育本質的嚴重斲傷。

量變、質變、急就章

連署書表示，這份課綱徹徹底底去中國化，檢視這份課綱設計的初心與發想，無非就是要斬斷台灣與中國歷史、文化與民族的關係，它企圖從量變到質變，有計畫地清除中國史在台灣學子中的集體記憶。

所謂量變，即從最早歷史教育，台灣史僅納入中國史中的一節；其後在杜正勝時期，台灣史突然成為單獨一冊；最後，台灣史分量再企圖凌駕中國史，這是量變。

政治算計 過程粗糙

質變上，把中國史納入東亞史，一則讓「台灣國」偷天換日成為與東亞各國並駕其驅；再則，徹底讓中國與東亞其他各國如日本、韓國、朝鮮等都成為外國。至此台灣與中國成為國與國的關係，台灣不再直接承接中國文化、歷史與民族，而是多元的傳承；台灣再也不是中國人，而是東亞人。

第三，這是一份急就章的課綱。因為充滿著政治算計，所以匆促，故而造成其後的教科書都將是粗糙不堪。如此的惡性循環，如何期待歷史教學現場的老師與學子們，都產生良好的歷史情境？

教育受意識型態宰制

聲明指出，基於希望台灣學子們能接受一種可大可久的歷史教育，而不是受宰制於意識型態如此濃厚的一份課綱，完全忘卻自己文化、歷史的根源與歷史教育的本質，33名學者堅決要求教育部收回成命，懸崖勒馬，不可害人害己，遺禍子孫；更呼籲所有熱愛與關心歷史教育的朋友們，一起拒絕這份課綱。

連署人包括國立台灣師範大學潘朝陽、國立嘉義大學陳淳斌、蘇子敬、蘇復興、吳昆財、國立政治大學吳東野、國立中山大學周世雄、國立雲林科技大學吳威志、國立台灣大學張麟徵、李炳南、國立台灣海洋大學黃麗生、國立中央大學黃崇修、淡江大學曾昭旭及東海大學宋興洲等。

(中國時報)