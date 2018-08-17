管中閔兼職 監委糾正台大、教部

2018年08月17日 04:10 中國時報 鄭舲 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選爭議延燒多時，新任監委高涌誠、張武修昨在監院教育文化委員會通過糾正教育部及台大校方。監委指出，管中閔違法兼職「情節明確」，而台大校方在進行校長遴選時未充分調查並完整揭露資訊，明顯失職，教育部應通盤檢討相關法令，杜絕類似爭議再發生。

對此，教育部長葉俊榮正與蔡英文總統出訪巴拉圭，但透過教育部聲明稿表示，依照監察院報告，台大校長遴選過程未做到資訊揭露，導致各方意見更顯對立與尖銳，終造成今日難解的僵局，而教育部在遴選制度未善盡督導之責，教育部確實有不足之處，相關制度的興革，將納為施政重點。

蔡政府提名的新任監委高涌誠、張武修在今年2月調查台大校長遴選案，歷經半年陸續詢問教育部、法務部、金管會證期局、台大等相關業務人員等，但未詢問管中閔本人。

調查發現，管中閔兼任台灣大哥大獨立董事部分，在書面申請獲核准後才兼職，但在管兼任台哥大審計委員會委員及薪資報酬委員會委員2職務部分，則認為是違規兼職在先。

高涌誠也指出，管中閔擔任台哥大獨董，與台哥大副董蔡明興有相當利害關係，但蔡明興獲選擔任台大校長遴委卻未自律迴避，而台大遴委會幕僚對兩人關係難以推諉不知，卻未充分向遴委及其他候選人揭露相關資訊，導致有遴委對此事不知情，程序公正性自然受外界質疑。

高涌誠說，管中閔沒有兼任行政職，因此非監察院彈劾對象，管是否有違反相關規定及其責任要由台大教評會處理。至於台大行政人員雖有資訊未揭露的重大瑕疵，但基於尊重大學自治，就交由台大或教育部專業處理，因此監察院並未彈劾相關人員，也未要求台大議處。

台大主任祕書李心予說，台大在2016年調整兼職申請程序，以利行政作業與產學合作契約簽訂更順暢，台大財金系教授管中閔在台灣大哥大兼職，即先取得校長同意，並簽訂產學合作契約，之後再由人事室發出同意函，程序完備，並無違法。

另外，前教長吳茂昆7月初因違反《公務員服務法》遭到彈劾，他過去在東華大學校長任內，因請假日數過多，4年內請差假563日、違法請公差106日，導致東華大學今遭監委高鳳仙糾正。

(中國時報)