結合電競 漫博12萬人衝進場

2018年08月17日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

每年暑假讓漫畫迷引頸期盼的漫畫博覽會16日登場，首日就有兩位日本重量級人物現身，常被冠上「宮崎駿接班人」稱號的動畫導演細田守及《中華小廚師》作者小川悅司，都來到漫博舉辦簽名會，加上首度和電玩電競產業展合辦，現場湧入12萬人次進場。

昨日上午10點一到，漫畫迷衝進世貿一館，直奔各出版社攤位排隊，更有輕小說粉絲為了搶簽名資格，從前一天晚上7點開始在夜排15小時。熱門動畫如《暗殺教室》、《航海王》、《進擊的巨人》等福袋也是持續熱銷，有粉絲一口氣就提走13個福袋。

細田守為新作《未來的未來》來台舉辦簽名會和講座，更親切的為粉絲在簽名板上畫圖。新作故事描述主角小男孩小訓在家裡跟剛出生的妹妹「未來」爭寵，某天卻遇見自稱來自未來、已經是青春少女的妹妹，展開一場奇幻冒險。電影入圍坎城影展，也入選安錫國際動畫影展。

細田守表示，他在漫博充分感受到漫畫迷的熱情，「我的創作會被環境影響，之前來台灣參加金馬影展時，覺得自己應該要拍更有自我風格、有主題的電影，但來到漫博，又覺得創作應該要兼顧商業和娛樂性。《未來的未來》雖然是一個家庭的小故事，卻能看見大的歷史和時代。」

漫畫《中華小廚師》動畫版《中華一番》90年代曾在台灣播出，當時因為廠商冠名，讓「小當家」劉昴星、「及第師傅」解師傅等角色深植人心。

小川悅司表示，他在畫料理漫畫的過程中，感受到料理跟人有很深的關聯，「我自己不是很會做料理，但吃到很好吃的料理，就會有幸福的心情。不過，我其實不在意漫畫中的料理能不能真的實現，如果想要實現，買食譜就好了，我更想在其中增加趣味和娛樂。」

(中國時報)