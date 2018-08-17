結合電競 漫博12萬人衝進場

2018第19屆漫畫博覽會16日正式登場，主辦單位特別邀請《中華小廚師！極》作者小川悅司（中）來台為粉絲舉行簽名見面會。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

每年暑假讓漫畫迷引頸期盼的漫畫博覽會16日登場，首日就有兩位日本重量級人物現身，常被冠上「宮崎駿接班人」稱號的動畫導演細田守及《中華小廚師》作者小川悅司，都來到漫博舉辦簽名會，加上首度和電玩電競產業展合辦，現場湧入12萬人次進場。

昨日上午10點一到，漫畫迷衝進世貿一館，直奔各出版社攤位排隊，更有輕小說粉絲為了搶簽名資格，從前一天晚上7點開始在夜排15小時。熱門動畫如《暗殺教室》、《航海王》、《進擊的巨人》等福袋也是持續熱銷，有粉絲一口氣就提走13個福袋。

細田守為新作《未來的未來》來台舉辦簽名會和講座，更親切的為粉絲在簽名板上畫圖。新作故事描述主角小男孩小訓在家裡跟剛出生的妹妹「未來」爭寵，某天卻遇見自稱來自未來、已經是青春少女的妹妹，展開一場奇幻冒險。電影入圍坎城影展，也入選安錫國際動畫影展。

細田守表示，他在漫博充分感受到漫畫迷的熱情，「我的創作會被環境影響，之前來台灣參加金馬影展時，覺得自己應該要拍更有自我風格、有主題的電影，但來到漫博，又覺得創作應該要兼顧商業和娛樂性。《未來的未來》雖然是一個家庭的小故事，卻能看見大的歷史和時代。」

漫畫《中華小廚師》動畫版《中華一番》90年代曾在台灣播出，當時因為廠商冠名，讓「小當家」劉昴星、「及第師傅」解師傅等角色深植人心。

小川悅司表示，他在畫料理漫畫的過程中，感受到料理跟人有很深的關聯，「我自己不是很會做料理，但吃到很好吃的料理，就會有幸福的心情。不過，我其實不在意漫畫中的料理能不能真的實現，如果想要實現，買食譜就好了，我更想在其中增加趣味和娛樂。」

(中國時報)

管中閔兼職 監委糾正台大、教部 不想換跑道 朱康震婉拒接掌文傳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。