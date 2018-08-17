不想換跑道 朱康震婉拒接掌文傳會

2018年08月17日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義夫婦日前傳出邀請麗寶國際賽車場總經理朱康震重返政壇，擔任國民黨文傳會主委一職，朱康震昨坦言，確實和吳敦義夫婦餐敘，但對於吳敦義的盛情邀約已經婉拒，還自我解嘲「我的老闆怎麼都姓吳！」

朱康震目前擔任麗寶國際賽車場總經理並兼任麗寶樂園度假區執行副總，麗寶國際賽車場正在趕工興建G2賽道，未來可以舉辦最高方程式等級的國際賽事，是目前台灣規格最高的賽車場，預計11月完工啟用，朱康震現在幾乎天天都在賽道上盯著工程進度

朱康震說，他在11月也有著不能輸的壓力！只不過這個壓力不是來自於選舉，而是要順利打造最頂級的賽車場，推廣台灣賽車運動。

去年2月朱康震從中華職棒聯盟祕書長轉職到麗寶國際賽車場擔任總經理，全心投入運動休閒產業，對於重返政壇，他坦言興趣不大。朱康震認為，台灣運動產業前景看好，也極需要有能跟國際接軌的運動賽事，不但可以帶動體育風氣，也是很好的城市行銷。雖然麗寶國際賽車場G2賽道還在趕工中，不過，他已經跟幾大知名國際賽車單位接觸，將引進國際賽事，讓台灣民眾親身感受賽車運動的極速快感。

建地超過50公頃的麗寶國際賽車場，就在麗寶樂園度假區內，除了G2賽道，還有已經開幕營業的卡丁車場、全台最大的VR體驗館，以及規畫中的兒童交通安全博物館。

朱康震表示，現在的他正全心全意協助麗寶，希望打造一個最適合各年齡層同遊的度假區，對其他事務實在沒有餘力與心思，朱康震說，反正他也是在對「吳老闆」效力！

(中國時報)