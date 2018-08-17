平常心摘榮譽獎 李安心繫金馬

2018年08月17日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

美國導演工會昨公布2018年榮譽獎得主，台灣導演李安名列其中，主席湯馬士施拉梅（Thomas Schlamme）在聲明稿中讚李安是「傳奇導演」、「一名嶄露頭角的台灣電影創作者」。

李安目前人在紐約進行新片《雙子殺手》後製，透過助理回應，他們前一天已得知消息，李安平常心看待此事，現正專心剪接。李安除了忙明年上映的新片，也沒忘自己是金馬獎主席，希望能夠「提早一點回來」。

弟弟李崗對於兄長獲獎開心表示：「很恭喜他。」兒子李淳是看到新聞報導才知道消息，他上星期才跟爸爸聯繫，當時還不知道這件事，因為時差無法馬上聯繫，會找個時間打電話跟爸爸說恭喜。

頒獎典禮10/18舉行

美國導演工會榮譽獎旨在表揚透過電影或電視，對美國文化有重大貢獻的個人或機構。李安曾以《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外語片獎，並以《斷背山》和《少年PI的奇幻漂流》成為影史唯一兩度獲得奧斯卡最佳導演獎的亞洲導演。

與李安一同獲獎的還有福斯探照燈影業主席南西阿特利（Nancy Utley）等人。領過此獎的名人有導演朗霍華（Ron Howard）、米洛斯福曼（Milos Forman）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）、演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等。頒獎典禮將於美國時間10月18日舉行。

(中國時報)