平常心摘榮譽獎 李安心繫金馬

李安的成就有目共睹，再度在國際獲獎。（美聯社）

友善列印
中國時報
報導

美國導演工會昨公布2018年榮譽獎得主，台灣導演李安名列其中，主席湯馬士施拉梅（Thomas Schlamme）在聲明稿中讚李安是「傳奇導演」、「一名嶄露頭角的台灣電影創作者」。

李安目前人在紐約進行新片《雙子殺手》後製，透過助理回應，他們前一天已得知消息，李安平常心看待此事，現正專心剪接。李安除了忙明年上映的新片，也沒忘自己是金馬獎主席，希望能夠「提早一點回來」。

弟弟李崗對於兄長獲獎開心表示：「很恭喜他。」兒子李淳是看到新聞報導才知道消息，他上星期才跟爸爸聯繫，當時還不知道這件事，因為時差無法馬上聯繫，會找個時間打電話跟爸爸說恭喜。

頒獎典禮10/18舉行

美國導演工會榮譽獎旨在表揚透過電影或電視，對美國文化有重大貢獻的個人或機構。李安曾以《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外語片獎，並以《斷背山》和《少年PI的奇幻漂流》成為影史唯一兩度獲得奧斯卡最佳導演獎的亞洲導演。

與李安一同獲獎的還有福斯探照燈影業主席南西阿特利（Nancy Utley）等人。領過此獎的名人有導演朗霍華（Ron Howard）、米洛斯福曼（Milos Forman）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）、演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等。頒獎典禮將於美國時間10月18日舉行。

(中國時報)

JJ巡演回老家秀新加坡英語

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。