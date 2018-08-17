安以軒郭品超《鬥魚》團圓

2018年08月17日 04:10 中國時報 徐桐炘 、陳家祥（銘傳大學實習生） 報導、陳家祥（銘傳大學實習生）

張勛傑（前）下跪求婚陸明君（中）彌補戲裡遺憾，也能連結電影情節。（盧禕祺攝）

電影版《鬥魚》16日舉辦首映，除了有主演王淨、林柏叡、邱宇辰、吳岳擎、林輝瑝和虹茜，15年前電視劇主角安以軒和郭品超等人皆出席力挺，兩代演員「大團圓」，場面熱鬧。

安以軒之前一口答應出席，還開玩笑說：「只要當天張藝謀沒有要找我拍戲。」她特地從澳門回台，事前做足準備，前日先染髮、做「鬥魚」指甲，昨表示：「今天很激動、很期待電影，新舊演員在一起一定會很好看！」

郭品超因劇情安排無法演出電影版，昨依然驚喜現身，他原在橫店拍戲無法參與首映，但前日突然決定連夜從大陸飛回台北支持新版，他心情激動說：「有一種看到家人的興奮，團圓的感覺。」張勛傑、陸明君、謝承均、阿龐全員氣勢回歸，其中謝承均每天趕拍戲劇，依然抽空前往，張勛傑為彌補舊版戲中遺憾，現場掏出「大鑽戒」向陸明君求婚。

票房破1億打赤膊

該片舉行試映後口碑逐漸發酵，「小燕子」王淨得到許多鼓勵，臉書點讚數量明顯變多，飾演「豹哥」的邱宇辰表示，許多朋友看完他的反派表演後不想再和他說話，但不少人注意到王淨，他笑說：「都封鎖我之後去加王淨好友了！」邱宇辰昨邀請哥哥「王子」邱勝翊等圈內好友看片，羅志祥雖不克出席，但故意在臉書放上當初演出電視版《鬥魚2》的MV，打趣說：「為什麼沒找我！」

「于皓」林柏叡也累積不少粉絲，有影迷提前到紅毯現場綁晴天娃娃，主要演員們已動員親友，目前包場逾20場，但總監製柯宜勤仍對票房感到焦慮，一個月前就開始走訪北中南廟宇祈福，演員們承諾票房達1億就祭出「打赤膊壁咚粉絲見面會」。該片17日全台上映。

(中國時報)