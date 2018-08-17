周蕙沒膽和洋帥哥對眼

周蕙日前發行新專輯《不被遺忘的時光》。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪
周蕙特地抽空赴芝加哥、舊金山旅遊。

周蕙很愛出國旅行，幾乎每年都會到不同的城市遊玩，但去年為了籌備新專輯《不被遺忘的時光》，加上高齡78歲的媽媽先前身體狀況不穩定，她忙到分身乏術，直到今年4月順利把專輯錄製完畢，5月才向公司告假2周，赴芝加哥、舊金山旅遊，包括機票、當地交通、飲食等，花費約10萬元。

41歲的周蕙，空窗已長達7年，外界總是很關心她的感情生活，被問及在美國是否有發生豔遇？她坦言在國外一點都不期待有豔遇，因為都是短期的旅行，而且她在國外警戒心超高，彷彿有被害妄想症，「我都盡量不跟陌生人對眼，就算隔壁桌的帥哥，我都不要，會對眼的可能只有店員，真的怕得要死。」

異國戀憂文化差異

她此行特地去找遠嫁到美國的姊妹淘，姊妹想幫她介紹對象，「朋友要幫我介紹她老公的同事，在科技業有很多印度人。」但她擔心文化差異，沒有嘗試，她表示自己很喜歡認識各國的朋友，如果可在別的城市居住久一點，就會考慮異國戀情。

她透露在當地每天都吃很多高熱量美食，笑說：「根本養豬之旅。」但她出發前剛拍完專輯封面，返台後又接著要拍新歌MV，她要求自己：「一定要Hold住，不能瞬間變胖。」她在美國只吃早餐、下午茶，下午5點後不進食，讓她順利沒發胖。

至於她的好姊妹彭佳慧先前爆出離婚，她表示沒特別問，也沒有特別關心彭，「她都很煩了，是要關心什麼，我也不會去多追問。」十分體諒好友的處境。

(中國時報)

吳慷仁邀打火英雄看片 徐佳瑩藉MV籲珍惜萬物生命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。