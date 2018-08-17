周蕙沒膽和洋帥哥對眼

2018年08月17日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

周蕙特地抽空赴芝加哥、舊金山旅遊。

周蕙很愛出國旅行，幾乎每年都會到不同的城市遊玩，但去年為了籌備新專輯《不被遺忘的時光》，加上高齡78歲的媽媽先前身體狀況不穩定，她忙到分身乏術，直到今年4月順利把專輯錄製完畢，5月才向公司告假2周，赴芝加哥、舊金山旅遊，包括機票、當地交通、飲食等，花費約10萬元。

41歲的周蕙，空窗已長達7年，外界總是很關心她的感情生活，被問及在美國是否有發生豔遇？她坦言在國外一點都不期待有豔遇，因為都是短期的旅行，而且她在國外警戒心超高，彷彿有被害妄想症，「我都盡量不跟陌生人對眼，就算隔壁桌的帥哥，我都不要，會對眼的可能只有店員，真的怕得要死。」

異國戀憂文化差異

她此行特地去找遠嫁到美國的姊妹淘，姊妹想幫她介紹對象，「朋友要幫我介紹她老公的同事，在科技業有很多印度人。」但她擔心文化差異，沒有嘗試，她表示自己很喜歡認識各國的朋友，如果可在別的城市居住久一點，就會考慮異國戀情。

她透露在當地每天都吃很多高熱量美食，笑說：「根本養豬之旅。」但她出發前剛拍完專輯封面，返台後又接著要拍新歌MV，她要求自己：「一定要Hold住，不能瞬間變胖。」她在美國只吃早餐、下午茶，下午5點後不進食，讓她順利沒發胖。

至於她的好姊妹彭佳慧先前爆出離婚，她表示沒特別問，也沒有特別關心彭，「她都很煩了，是要關心什麼，我也不會去多追問。」十分體諒好友的處境。

(中國時報)