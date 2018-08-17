劉以豪想當猛男 自豪肌肉耀眼

劉以豪昨抱著造型抱枕，擔任餅乾店開幕嘉賓。（YOKU MOKU提供）

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中國時報
報導林彥君

劉以豪16日擔任日本甜點品牌台中大遠百店開幕嘉賓，他和陳意涵搭檔演出新片《比悲傷更悲傷的故事》年底將攻韓國，與她的導演男友許富翔也有私交，卻對她懷孕3個月、在今天七夕登記結婚一事完全不知情，他說：「有傳簡訊給翔翔，要他『好好跟我解釋一下』。」許富翔則和他交換條件：「你來客串我的戲，我再告訴你。」

劉以豪12日剛過32歲生日，韓國後援會在精心布置的房間中央放置他的照片替他隔海慶生，他說：「但是我人不在現場，她們對著照片慶生，感覺有點怪怪的。」他透露想從萌男轉型成猛男，挑戰有侵略性的角色，只要有空就會健身，每次至少練2小時，他自信地說：「現在的肌肉線條很耀眼，我怕你們眼睛張睜不開。」

近期他在戲劇中常有裸上身演出，自嘲已是「一代脫星」，也因他在家不喜歡穿上衣，媽媽看到還會嫌他「你多這塊肉，該練了吧」。他在七夕情人節沒有特別安排，但透露可以接受大他10歲的對象，「喜歡有一點肉，有曲線美，不分大小，善良的女性。」

積極學韓文拼音

他21日受台北觀傳局邀請擔任大使，將赴韓國宣傳台北美景，9月3日則要出席首爾國際電視節擔任頒獎人，正積極學韓文拼音，但不好意思地表示，目前最擅長還是只有「你好」和「我愛你」。

(中國時報)

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