張雁名心疼爸 衣服惜穿到補丁

2018年08月17日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

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伊林娛樂藝人張雁名和父母感情好，對他來說，孝順就是要時常陪伴父母、多跟他們聊天，傾聽他們的聲音，了解他們的近況，而不是只單純坐在旁邊，還邊玩手機，那不是陪伴；他表示，現在因工作關係沒有住家裡，但只要時間允許，他一定會回家陪爸爸吃飯。

張雁名表示，爸爸5、6年前得了胃癌，必須切除3分之1的胃，當時弟弟和妹妹都在國外，他又忙著拍戲，每天收工就直衝醫院，和媽媽輪流照顧爸爸，那是他第一次感覺到爸爸處於很危險的狀態。沒想到歷經10幾個小時的大手術後，爸爸醒來的第一句話，竟然是關心問他：「有沒有吃飯？」他當場情緒激動差點掉下眼淚。

喊話莫催婚

張爸爸樸實節儉，衣服常常穿到很舊了還是繼續穿，因此張雁名喜歡買衣服送給爸爸；有次他買了件羽絨外套給爸爸，爸爸愛不釋手，就連在家裡也穿，後來他看到外套上有補丁，還納悶想說：「這款外套什麼時候出了補丁款？」近看才發現，原來是爸爸把外套穿到破了，縫好又繼續穿，讓他十分心疼。

自從爸爸大病一場後，身材也從從肉肉體型變瘦，因此張雁名最擔心爸爸的健康，他最大願望就是希望父母永遠身體健康，「然後不要再催婚啦」！

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(中國時報)