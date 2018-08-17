李子森被拐嗑辣雞狂喝水

李子森先前赴韓國拍攝新歌〈一髮千鈞〉MV。

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中國時報
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黃妃（左）相當照顧同門師弟李子森。

李子森為新單曲〈一髮千鈞〉赴韓國拍攝MV，同門歌手黃妃、王瑞霞、秀蘭瑪雅、婁峻碩等人也一同遊韓。師姊黃妃非常愛吃辣，某次引誘他吃超辣炸雞，他才吃一口，當場直冒冷汗、肚子痛、瘋狂喝水，直到一小時後，身體才較舒緩。

李子森表示，黃妃是他人生中的恩人，不但主動邀他合唱〈甜甜甜〉，去年金曲獎頒獎典禮，黃妃還讓李子森擔任護花使者，一起走金曲紅地毯，他說：「人生有幾次能走紅毯，謝謝妃姊的照顧。」

進錄音室經驗少

今年26歲的李子森，2011年從《超級偶像6》校際爭霸賽奪下冠軍，而打出知名度，經歷念書、當兵之後，2015年簽約勝駿娛樂，成為黃妃、秀蘭瑪雅師弟。他回顧過去苦等不到發片機會，演藝工作也不穩定，經濟狀況陷入困境，主要靠接樂器演奏維生。

如今在師姊們的幫忙下，他跟著黃妃、王瑞霞、秀蘭瑪雅，接到不少國內、外商演，收入穩定許多，他們也培養出好感情，黃妃打趣說：「等李子森紅了，還要靠他帶我們進大陸市場。」李子森則表示：「之後有一點成績，一定會好好報答妃姊。」

李子森正在籌備個人首張新專輯，已錄製完成5首歌，他表演實戰經驗豐富，卻鮮少進錄音室，曾被製作人大罵：「你是在唱軍歌？」當時還跟經紀人產生磨擦，忍不住落淚，不過也讓他在音樂路上更加倍努力，新專輯已籌備2年，預計11月發片。

(中國時報)

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