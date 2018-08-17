卓義峯 陳葦廷初見面被送作堆

2018年08月17日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

雙魚座的陳葦廷喜歡浪漫氛圍，但不期望另一半要跟自己一樣，拿MAISON PROMAX壞蛋包希臘眾神系列店鋪限定版，搭配MARELLA長洋裝。（JOJ PHOTO攝）

卓義峯（左）、陳葦廷兩人首度同框，並在鏡頭前演出逗趣的可愛互動，拿MAISON PROMAX壞蛋包希臘眾神系列MAKHAI，搭配agnes b.、MARELLA服飾。（JOJ PHOTO攝）

MAISON PROMAX與7-ELEVEN合作時尚集點送活動，推出3款限量款壞蛋迷你包，由左至右分別為智多星馬蒂、愛哭鬼米洛和瘋狂麥迪。（MAISON PROMAX提供）

卓義峯、陳葦廷這組相隔10年出道的發片歌手，近來分別唱紅了偶像劇《女兵日記》主題曲〈大太陽〉及《姊的時代》插曲〈最好的我們〉，私下個性一冷一熱的兩人，初次見面就為拍攝七夕專題被「送作堆」，大膽嘗試玩出表情滿分的可愛互動。

一冷一熱 互動逗趣

卓義峯坦承自己從沒過情人節，笑說：「我遇到情人節就會立馬當機。」不擅用言語表達浪漫的他，走身體力行的務實路線，甚至還曾把保險受益人欄位默默填上當時女友的名字，讓分手後才得知的前任驚訝萬分。

雙魚座的陳葦廷則恰巧相反，喜歡浪漫氛圍的她，會為交往對象錄製自選歌曲混音帶，連主打歌之一的〈愛上你〉，也是以某段戀情為藍圖。但如果遇到像卓義峯這樣的對象要怎麼辦？她貼心回答到：「我的粉紅泡泡足夠了，不會期待對方跟我一樣，覺得接收到他溫暖的眼神就夠了。」

攜手超商 推限量包

縱使私生活中個性截然不同，兩人在鏡頭前卻演出十足默契，手中握持MAISON PROMAX即將推出的希臘眾神系列壞蛋包，更為畫面增添不少趣味性。而以後背包起家的品牌，亦趁著七夕情人節前夕，攜手7-ELEVEN合作時尚集點送活動，推出3款限量款壞蛋迷你包，令消費者們體驗古靈精怪的超萌魅力。

(中國時報)