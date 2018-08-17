修杰楷穿訂製服喜孜孜

2018年08月17日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

PRADA Made to Measure量身訂製服務，將於9月12日自高雄大立精品開跑，整套西裝訂製約需15萬至45萬元。（PRADA提供）

包括襯衫領型、袖口鈕扣等細節，均可在訂製服務中挑選適合自己的樣式。（PRADA提供）

修杰楷身著黑色絲瓜領晚宴服造型現身，藉由其修身版型，散發如紅毯般正式場合的自信魅力。（陳俊吉攝）

男星修杰楷昨（16日）受義大利精品PRADA之邀，親自演繹品牌量身訂製西裝服務。他接受訪問時，以修身黑色絲瓜領晚宴服造型現身，一副新郎倌的裝扮，也不禁令人對他與老婆賈靜雯的婚宴檔期充滿好奇。個性拘謹的他，坦言關於宴客一切都還沒有計畫，謝謝大眾的關心，如果有確定的時間，一定會親自發布。

著重衣服剪裁凸顯身形

修杰楷表示因工作關係，才頻繁接觸到正裝領域，自己換上全套西裝後的造型，也頗得老婆青睞。但直到近幾年，他才對訂製服有比較深入的了解，衣櫥裡也有2、3套訂製西裝，並十分看重衣服剪裁是否可以凸顯自己身形優點。自稱是扁身的他，不適合寬鬆的款式，會挑選較為修身的版型為主，而PRADA則是他從學生時期就開始注意的品牌，更列入他的理想禮服名單中。

義大利工匠親自量身

為滿足注重細節的品味紳士，PRADA亦將在9月12日起，先後於高雄、台北兩地舉辦Made to Measure量身訂製服務。

活動期間除會有原廠派遣之義大利工匠為顧客親自量身外，本次更加入上季推出之Travel系列面料選項，其輕薄透氣且防皺的特性，廣受商務客群喜愛。整套訂製西裝價格介於15萬至45萬元之間，還可從襯衫、西裝外套等品項中選擇單件訂製，製作時程則需約3個月。

(中國時報)