楊謹華狠腳色 不合穿就掰掰

Jimmy Choo 2018全新秋冬系列，LEANNE網紗高跟鞋5萬800元。（Jimmy Choo提供）

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中國時報
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Jimmy Choo 2018全新秋冬系列，SADIRA金色蛇皮珍珠裝飾高跟鞋5萬800元。（Jimmy Choo提供）
楊謹華昨（16日）出席Jimmy Choo秋冬新品發表會，大聊自己挑高跟鞋的祕訣；Blumarine羽毛花卉綴飾洋裝27萬2000元，Jimmy Choo經典款LANCER銀色亮片高跟鞋3萬3800元。（Jimmy Choo提供）

今年秋冬Jimmy Choo帶大家回到19世紀的「美好年代」，在精巧的細節中又有一絲故意的漫不經心，帶出最優雅及摩登的感覺，就像楊謹華在昨（16）日品牌的發表會上的造型，以帶復古感的羽毛花卉綴飾洋裝，配上Jimmy Choo經典款的LANCER銀色亮片高跟鞋，彷彿回到19世紀的名媛，卻不失現代風格。

Jimmy Choo在這秋冬裡帶來了水紋絲綢、珍珠、天鵝絨等奢華的元素，加上綴滿閃爍水晶及繪製的浮花織綿，與象徵「美好年代」的金、黑、紅色作呼應，但絕對不要以為很難搭配，楊謹華在活動上分享沒有不能駕馭的鞋子，只有不合的穿搭，挑高跟鞋要先看鞋側線條，穿上後從腳尖到腳的線條都要一一審視，更瀟灑地說：「真的不合腳就別穿，不合就割愛吧！」

(中國時報)

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