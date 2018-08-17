《星海爭霸2》黃昱翔單兵奮戰

2018年08月17日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

《星海爭霸 2》將於8月30日在印尼雅加達亞運上開始一整天的比賽，台灣選手黃昱翔Nice有望坐亞望冠。（翻攝自《Starcraft》官方YouTube頻道）

電競多為團體戰比賽的項目，但《星海爭霸 2》偏偏是個人競賽，19歲的黃昱翔Nice，從13歲左右開始接觸電競，一開始就是由這款遊戲玩起，從興趣打到變職業選手，一路以來比別的選手遇上更多的困難，還是學生的他，平常除了面對緊密的賽程，還要顧及學業，他不諱言：「現在的堅持都是在為夢想而打。」

走電競這條路，不僅常碰到家人擔心未來前途而反對，選手也常要自立自強，Nice在16歲就贏得台灣第一個冠軍，得獎後讓家人知道他的認真，才成功說服他們，而緊接就是第一次出國比賽，他記憶仍相當猶新，一個人飛到德國，外頭下著大雪，沒有人接機或安排任何細節，「16歲拿著第一本護照，什麼都沒想只想著要比賽，只好學習自己解決所有事情。」

因為《星海爭霸 2》目前沒有職業聯賽，加上在台的熱烈度也不如其他遊戲，因此一直以來Nice就缺少了像別的團體有的教練、底薪或後勤團隊作支援，「就連打贏了比賽，獎金匯款這種小事都是自己與主辦單位聯絡。」他也直言很羨幕其他遊戲的選手有支援，可以專心練習之餘，也少很多雜事要處理，「最大好處就是學會經營自己，也有機會去很多國家看看。」也難怪Nice有種超乎同齡男孩的成熟。

不久前Nice才完成其他比賽回國，亞運結束後還要直接打公開賽，亞運的訓練都是靠把其他比賽當作練習，不然時間也不夠用，面對這忙碌的日常，Nice坦言真的犧牲了很多與同年齡人相處的時間，雖然他不後悔走電競選手這條路，但可以重來的話，他卻說絕對不會再做這吃力不討好的事情，「大家都只看到那1%的成功，沒看到底下99%的屍體。」不過隨著他成績愈來愈好，今年也終於獲得贊助商贊助，加上電競的關注度也比較高，希望自己可以維持熱忱在電競上為台爭光。

(中國時報)