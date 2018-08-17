《英雄聯盟》團隊磨合調整求奪冠

《英雄聯盟》亞運出戰團隊，左起總教練閃電狼Warhorse、G-Rex Baybay、閃電狼Morning、閃電狼Maple、閃電狼SwordArT、閃電狼Betty、G-Rex PK及戰術教練閃電狼Refra1n。（閃電狼提供）

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中國時報
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全球知名電競遊戲《英雄聯盟》首登上亞運的比賽場上，27日到29日將一連三日在印尼雅加達開打。（翻攝自《League iof Legends》官方YouTube頻道）

說到電競，一定少不了全球人氣遊戲《英雄聯盟》，今年亞運上首屆的電競示範賽中，台灣的《英雄聯盟》國家代表，由不同職業戰隊的成員組成，由閃電狼的Warhorse作為教練，帶領著閃電狼Maple、Betty、SwordArt，以及G-Rex PK、Baybay等人，一舉打進亞運的正賽；論壇上更流傳著台灣隊在東亞地區預選賽中，以第1名壓過大陸及韓國出線，是首次亞運電競賽奪牌熱門。

《英雄聯盟》國家代表仍有難度需克服，像選手們來自兩大戰隊，不管是磨合或打法上都需要調整，Warhorse表示：「現在訓練上會特別針對這部分再進行，目的就是找出一個比較好的平衡點。」但優點則是選手出國比賽的經驗都相當豐富，心理素質特別強，Betty及SwordArT都不約而同回想起去年獲得IEM全球總冠軍時的興奮，SwordArT說：「雖然不是世界賽的冠軍，但那是我們第一個國際賽冠軍，能夠感受奪冠的感覺還是很好。」

雖非首次出國比賽，但以亞運國手身分出賽，仍讓這些大男孩們相當期待，像是遇上強隊總能激發國手們有遇強更強的求勝心，Betty就認為，這次亞運強隊當然是大陸及韓國隊，幸好過去在世界賽上多次交手中已取得經驗，「不過此次亞運可能會遇到其他運動項目的選手，對此我還蠻期待的。」準備從打法風格殊異的世界各國隊伍學習。

Betty也逗趣說，從國內打到國際，擔心的往往不是比賽本身，反倒是適應各國食物，「有的國家食物可能比較不合口味，特別是去歐美國家的時候最不適應。」看來粉絲們得希望印尼雅加達美食能合國手們的胃了。

(中國時報)

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