《Garena傳說對決》各隊好手合作為台灣增光

《Garena傳說對決》團隊，左起ONE Lover、ONE Ting、MAD Soar、MAD OM、ONE Fanta及教練ONE PoChu，還有MS Wei將於26日出戰首場亞運比賽。（盧禕祺攝）

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中國時報
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電競專題人氣手遊《Garena傳說對決》將於26日在印尼雅加達亞運上首登示範賽，圖為AWC世界盃冠軍賽畫面。（翻攝自《Garena傳說對決》官方YouTube頻道）

人氣手遊《Garena傳說對決》首登上亞運殿堂，而且即將在26日上演第一場電競項目示範賽的賽事，代表台灣出賽的國手們及教練，均來自不同的職業戰隊，分別有ONE Lover、ONE Ting、MAD Soar、MAD OM、ONE Fanta、MS Wei，以及教練ONE PoChu，同樣都是台灣該項目的好手，也走過大大小小的風浪，都擁有運動員的好勝心，而不同於聯賽，這周將面對亞運，教練PoChu就說：「這次會放下傲氣，出盡全力為台灣爭光。」

雖然《Garena傳說對決》為人氣手遊，但其實背後的支援仍是沒有熱門的PC遊戲般足夠，Ting就提到出國比賽時都會發現，大陸團隊的後勤支援就至少有6人，「而我們只有1位教練要顧不同的戰術角色，就連比賽也只能帶1位教練參賽。」而且因此次為示範賽，就算打贏了也不像其他運動員般有高額獎金，但Pochu就笑說，這次就是為台爭光而已啦。

雖然全隊國手加上教練的平均年齡都只是20出頭，大家少不免也會像大孩子一樣打打鬧鬧，像問到大家年紀時，年紀較大的Ting還會開玩笑搖搖頭說「這訪問我做不下去了。」但其實原來電競選手的壽命也跟運動員相約，不僅因為一天下來至少12小時的練習，中間也還要出國打比賽，對選手的眼睛、反應力都是相當講究，PoChu就說雖然當電競選手好像是男生的夢想，但其實是相當累的考驗，「也因為淘汰率高，所以一定要有充分的熱情才可撐得下去。」不過問到大家想打到什麼時候，所有人都異口同聲說：「打到不能打為止！」

(中國時報)

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