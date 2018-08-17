工程師彩筆記錄 消逝的台南

2018年08月17日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

葉石濤在蝸牛巷居住時，被當作政治犯下獄，如今的蝸牛巷仍能找到他的故居，周邊環境卻多出了社區再造計畫裝設的蝸牛造型裝置藝術。（林致維提供）

每個城市都有屬於自己的文學書寫。居住在台南7年的插畫家林致維，本業是材料工程師，每到休假便到處跑，以水彩速寫台南各地風景。一次參與葉石濤文學地圖導覽之後，萌生走訪、記錄葉石濤筆下場景的想法，「台南這幾年一直在變化，有些舊的離開，新的進駐，我也希望能用自己的方式，留下我對台南的記憶。」

用自己的方式留下記憶

林致維表示，他特別喜歡讀葉石濤描述過去在白色恐怖時期的小說，「葉石濤住在台南蝸牛巷時，在白色恐怖時期被當成政治犯入獄，出獄後文學夢幾乎破滅。直到90年代，才回頭去將當時的經過寫成小說，〈往事如雲〉就是主角住在蝸牛巷的故事，也是葉石濤作品真正蛻變的階段。」

林致維表示，可能因為同是創作者，能理解在遭遇挫折之後，將人生經歷轉變為創作的力量，「小說主角辜安順從一個小資產階級、知識分子，入獄後終於了解真實人生。這不只是辜安順的轉折，也是葉石濤的轉折，也會讓我想到自己在創作上的轉折。」

畫過的地方慢慢消失了

林致維來自新竹，白天是工程師，下班後的身分則是插畫家。他自大學時開始學畫，從基礎的素描、水彩開始學習，至今畫了11年，假日常到處走踏，畫水彩畫和速寫，並在粉絲團「1/2藝術蝦」發表作品，「因為在台南生活，我一直想為這裡出版一本作品。」

於是林致維花了1年時間，讀了200多篇葉石濤的小說和散文，更研讀相關論文，從葉石濤的人生經歷著手，規畫他的走踏路線，像是葉石濤17歲時與《文藝台灣》編輯西川滿見面的「蕃薯崎」一帶、在米街（今新美街一帶）的初戀等故事，然後按圖索驥，畫下這些地點現在的樣子。

林致維笑說，這本《台南巷框》有如一本論文，算是對這段住在台南日子的交代，「住在台南的這段時間，有些我畫過的地方也慢慢消失了。我很想讓大家看到我眼中的台南。」

大菜市近2年變化很大

林致維也曾和太太陳薔安在2016年一起採訪台南西市場的店家，自費出版《大菜市人物誌》。過去稱作「大菜市」的台南西市場，近年為了還原其中日本時代的古蹟原貌，頻頻有政府將拆除外圍鐵皮屋的傳言，「還比較沒觀光客的時候，這裡除了老店，也有不少老闆在這裡實踐他們對於開店的理想。」

如今2年過去，大菜市的鐵皮屋大致還在，環境卻愈來愈商業化，有如再複製一個文創區。有的小店老闆拆夥、歇業，有的乾脆另覓他處，人去樓空，現在連夾娃娃機也入駐，讓林致維忍不住感嘆，「這一切都在完成後半年內劇烈變化，採訪時覺得永遠不變的當下，其實很脆弱。」

(中國時報)