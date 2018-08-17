文言文夾台語 阿盛新作沒有我

2018年08月17日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

俗話說，舊的不去，新的不來。但在新科技瞬息萬變的時代裡，人往往是從過往記憶中找到溫煦人情。專長鄉土文學的作家阿盛，在新作《海角相思雨》憶起故鄉長輩口傳的故事，一邊懷念當年鄉里間老人閒坐樹下，對晚輩說故事的景象，卻發現如今人人埋頭看電視或聽廣播，忍不住納悶：「咦，電波有這麼強大的吸引力？」

阿盛表示，「某些時代的事物已經消失了，我希望趁著自己記憶還在，把過去已經不可能再見到的部分重現出來。我想珍惜這些人情、人性和人的生活，讓年輕的一輩了解年長者是怎麼一路走過來的。」

不過對於現在「電波比文字吸引人」的現況，阿盛卻不認為可惜，「文學本來就小眾，每個世代都一定會有藝文愛好者。其實現在的文青還是很多，現代的年輕人未必不讀文學，只是有很多事分散掉注意力。」

阿盛本名楊敏盛，生於1950年，高中開始寫小說投稿到報社，大學畢業後進入報社工作，曾任《中國時報》人間副刊編輯。90年代離開報社後，在自家開設「寫作私淑班」，作家王盛弘、李志薔都出自他門下。至今已出版26本書，曾獲吳魯芹散文獎、吳三連獎文學獎、中山文藝獎等。

阿盛在書中回憶童年老家附近的打鐵鋪，鐵塊敲擊的鏗鏘聲猶如鐵在唱歌，他也寫經歷過清末的耆老，對晚輩講述當年土匪肆虐、縣衙裡貪汙師爺的故事等，「打鐵鋪離我家很近，每天上學放學我都會觀察。我從小就是好奇寶寶，喜歡到處跑、到處看，有些影像跟情節就累積在腦海裡，再漸漸整理出來。」

阿盛表示，他很喜歡看海，也是因為需要安靜的地方整理思緒，「我從小喜歡看海。現在雖然住的地方離海比較遠，但常常會跟朋友開車到東北角繞繞。海很寬廣，有時靜謐、有時暴烈，坐在海邊，可以離開都市中的塵囂，沉澱思緒，畢竟是個寫作者，不希望腦中太紛雜。」

寫作多年，阿盛依舊充滿熱情，不斷在挑戰自己，書中不只刻意用文言文夾雜台語、俚語的文字，即使寫自己，也完全不用「我」字來表達，「要討好讀者太容易了，但我寫作不考慮讀者。我認為讀者要讀文學自己也要有責任，看不懂的字就要查字典，不能老是怪作者。無論是用客家話或什麼語言寫作，只要寫得好就好。」

(中國時報)