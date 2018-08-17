文言文夾台語 阿盛新作沒有我

作家阿盛將對過往回憶的懷念化為文字，特地用文言文夾雜台語和俚語的方式寫作，描述特別的時代氣氛。（許文貞攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

俗話說，舊的不去，新的不來。但在新科技瞬息萬變的時代裡，人往往是從過往記憶中找到溫煦人情。專長鄉土文學的作家阿盛，在新作《海角相思雨》憶起故鄉長輩口傳的故事，一邊懷念當年鄉里間老人閒坐樹下，對晚輩說故事的景象，卻發現如今人人埋頭看電視或聽廣播，忍不住納悶：「咦，電波有這麼強大的吸引力？」

阿盛表示，「某些時代的事物已經消失了，我希望趁著自己記憶還在，把過去已經不可能再見到的部分重現出來。我想珍惜這些人情、人性和人的生活，讓年輕的一輩了解年長者是怎麼一路走過來的。」

不過對於現在「電波比文字吸引人」的現況，阿盛卻不認為可惜，「文學本來就小眾，每個世代都一定會有藝文愛好者。其實現在的文青還是很多，現代的年輕人未必不讀文學，只是有很多事分散掉注意力。」

阿盛本名楊敏盛，生於1950年，高中開始寫小說投稿到報社，大學畢業後進入報社工作，曾任《中國時報》人間副刊編輯。90年代離開報社後，在自家開設「寫作私淑班」，作家王盛弘、李志薔都出自他門下。至今已出版26本書，曾獲吳魯芹散文獎、吳三連獎文學獎、中山文藝獎等。

阿盛在書中回憶童年老家附近的打鐵鋪，鐵塊敲擊的鏗鏘聲猶如鐵在唱歌，他也寫經歷過清末的耆老，對晚輩講述當年土匪肆虐、縣衙裡貪汙師爺的故事等，「打鐵鋪離我家很近，每天上學放學我都會觀察。我從小就是好奇寶寶，喜歡到處跑、到處看，有些影像跟情節就累積在腦海裡，再漸漸整理出來。」

阿盛表示，他很喜歡看海，也是因為需要安靜的地方整理思緒，「我從小喜歡看海。現在雖然住的地方離海比較遠，但常常會跟朋友開車到東北角繞繞。海很寬廣，有時靜謐、有時暴烈，坐在海邊，可以離開都市中的塵囂，沉澱思緒，畢竟是個寫作者，不希望腦中太紛雜。」

寫作多年，阿盛依舊充滿熱情，不斷在挑戰自己，書中不只刻意用文言文夾雜台語、俚語的文字，即使寫自己，也完全不用「我」字來表達，「要討好讀者太容易了，但我寫作不考慮讀者。我認為讀者要讀文學自己也要有責任，看不懂的字就要查字典，不能老是怪作者。無論是用客家話或什麼語言寫作，只要寫得好就好。」

(中國時報)

工程師彩筆記錄 消逝的台南 本周選書

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。