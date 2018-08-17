2018年08月17日 04:10 中國時報 本報訊

細姨街的雜貨店作者／鄭如晴出版社／時報文化時報文化提供

新俠女圖作者／李永平出版社／麥田文化麥田文化提供

有溫度的台灣史作者／楊渡出版社／南方家園

作家楊渡近年潛心研究台灣史，搜集老百姓翻轉歷史的生命故事、生命記憶、唱過的歌，一點一滴重新建構民眾生活史。用30多萬字把80則史實集結成《有溫度的台灣史》兩冊套書。楊渡說，這套書講白就是「廿世紀台灣民眾史」。

基於過去歷史比較多的是帝王將相，都以政治為主，可是真正影響歷史的是底層民眾，包括經濟發展過程中每一位農民、加工出口區女工、民歌手等，民眾才是起到改變歷史作用的主體，但過去都被忽略。

他認為，從民眾角度去看翻轉歷史會有不同意義，大家從書裡可以看到「我們的生活、我們的記憶、我們的歌，對過去生活過的先人、這片土地、周邊的人，懷有多一點溫暖，多一點記憶，少一點政治，讓人有多一點感情。」

■新俠女圖

作者／李永平

出版社／麥田文化

明朝正德末年，身負血海奇冤的女俠白玉釵，騎著胭脂馬，帶著雌雄雙劍，髮上別著一支讓人望而生畏的「白骨釵」，從廣東沿大驛道一路北上，赴京報仇；沿途邂逅貴人異士、惡棍無賴，歷經一場又一場殊死搏鬥。這一充滿驚險波譎的復仇之路，將蕩起多少朝局傾軋恩怨、江湖兒女情仇……

《新俠女圖》講述的是明朝正德末年，一位身負血海奇冤的女俠白玉釵的復仇故事。故事由一位一路跟隨白玉釵的少年李鵲娓娓道來，交織著明末腐敗政權下，紛亂的江湖恩仇與殘酷的東廠迫害。

李永平曾有言：「要建立一個中國傳統武俠小說新女俠典範，讓她心狠手辣，讓她殺人不眨眼，無所謂正邪」，他又說：「語言方面，從《金瓶梅》、《醒世姻緣傳》等明朝章回小說中汲取精華……將故事設定在明朝，是受胡金銓武俠電影影響……明朝是最黑暗、腐敗、荒誕的年代，冤案自然也多。」

文學作家李永平，生平最後唯有一心願：要寫出不同於傳統武俠小說、以第一人稱為敘述主軸的新武俠小說。他在生命的最後，傾盡畢生尚存之一息，用鑄劍的力量，一字一句鍛造第一部也是最後一部讓人讀來驚心動容的武俠小說。

一部未完成的小說，結局永遠不會只有一個，這部武俠小說也成為文學作家李永平精采的絕響。

■細姨街的雜貨店

作者／鄭如晴

出版社／時報文化

在這些文字裡，有作者對親族長輩想念，對母親早逝的遺憾，對父親長期漂泊海外的沉痛。過去時空的每個經緯交叉點，都有一個時代的故事與縮影，文字或許不必特別強調歷史感，我們每個人其實都在歷史中被形塑，在現實中被綑綁。如果有人問作者，生命到底是什麼？她說，她會回答，是一場永不間斷的泅泳，無論在哪個時代。我們只能靠自身的奮力前往，才不致在茫茫生活中溺斃。

往事並未如煙，它形成現在的你我，沒有過去的時光，現在就不存在。也許不經意中，你拿起這本書。書本很輕，輕如我在書中自我詰問的倒影。當你開始閱讀的這一刻，你走進了我的故事，我的時光。

(中國時報)