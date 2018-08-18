15位法官全判有罪 民進黨謝系大將涉收賄 一夕無罪定讞

2018年08月18日 04:10 中國時報 林偉信 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

謝明達小檔案

現任財團法人中衛發展中心董事長謝明達，被控在20年前擔任台北市議員時收賄220萬元，利用質詢及調閱資料手段向捷運局施壓喬人事，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月，但最高法院未經公開審理、辯論，以沒有對價關係為由，自為判決，逆轉改判謝無罪定讞。

前北市議員 疑收220萬喬人事

由於謝是綠營重量級人士，在政黨輪替，民進黨重新執政後，最高法院創下司法首例就貪汙案件自為判決無罪，不僅引發法界譁然，更遭網友質疑法院到底是誰開的？

62歲謝明達，台大經濟系畢業、紐約新社會研究學院經濟研究所進修，曾擔任立委康寧祥國會助理、民進報首任總編輯、新文化雜誌社社長，連任2屆台北市議員。

據民進黨人士表示，謝明達在學時間就已參加民主運動，參與運動非常早；當初接下謝長廷選區，一度是謝長廷的「正宗接班人」；但涉案後，就跟謝若即若離，謝系的活動，也就比較淡出。

挨批法院是誰開的 法界譁然

不過，謝明達學生時代參加民主運動，就曾因輔選有民進黨前大老、黨外祖師爺之稱的郭雨新，而與吳乃仁、邱義仁等多位民進黨大老結識。

檢方指控，捷運南港線環境工程承包商陳國華，1998年透過助理認識時任議員的謝明達，陳請託安排友人劉金池擔任捷運局東工處水環二所主任，但當時該職務並無出缺或異動，謝利用議員身分以質詢及調取資料名義，不斷向捷運局施壓。

最高院罪證不足 纏訟18年逆轉

捷運局被迫要求水環所主任以身體不適為由調職，然後圈選劉金池接任職務，謝如願喬妥人事案後，就指示助理不再索取質詢資料，謝因此獲陳國華的220萬賄款。謝遭收押，起訴後獲交保。

一審到高院更三審都痛斥謝辜負選民付託，利用議員身分干預行政人事，藉以取得不法對價，分別判3年10月到10年2月不等，謝上訴否認犯罪，辯稱與陳國華是借款關係。

最高法院由法官黃瑞華承審，在她與庭長陳世淙堅持及主導下，與陪席法官陳宏卿、洪于智及楊智勝經評議後形成無罪判決，合議庭並認定本件非社會矚目、關注的重大案件，罕見地未對外發新聞稿。

合議庭認為，依原審判決及起訴書所得證據，只有謝為劉金池請託人事，及他收了陳國華匯款的事實，但無法證明兩者間有何關連性及對價關係，謝的行為屬於「不罰」，因本案爭訟逾17年8月，未撤銷發回，直接改判無罪定讞。

(中國時報)