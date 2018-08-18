亞運》中華女籃 終於贏韓國

2018年雅加達亞運女籃中華台北迎戰南北韓聯軍，中華台北女籃鄭伊秀（左）延長賽禁區起身單手挑籃得分。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導
前NBA明星球員姚明（右）到現場看球。（陳怡誠攝）

就算面對兩韓聯軍啦啦隊全程敲鑼打鼓的噪音干擾，中華女籃仍在雅加達巨港的亞運預賽，嘗到最渴望擊敗兩韓聯軍的滋味，套句攻下全隊最高21分的彭詩晴的話，「這場比賽我們一定要贏，因為我們真的很想嘗到擊倒韓國滋味！」

擊敗宿敵 奪牌後勢看漲

中華女籃17日以87比85延長險勝明顯保留實力的兩韓聯軍，除了彭詩晴的凶猛外線火力，黃品蓁也拿17分，鄭伊秀15分，本屆亞運首次上場的華裔中鋒包喜樂，先發上陣打了22分鐘，拿下9分、7籃板的稱職禁區演出。

搶下預賽2連勝的中華女籃，接下來將遭遇實力較弱的印度與印尼，有望以預賽4戰全勝、A組第1身分晉級8強，屆時搶進4強，甚至爭牌機率大增，更重要的是，她們克服龐大壓力，漂亮擊敗亞運史上首度組成的兩韓聯軍。

這次兩韓聯軍陣中包含9名南韓球員，以及3名北韓球員，不過效力美國WNBA拉斯維加斯王牌隊的192公分中鋒朴智修，17日卻未上場，甚至沒來現場，應是兩韓聯軍刻意不讓朴智修在預賽上場，保留她到後面淘汰賽才打。

信心大增 接下來會更拚

但無論如何，中華女籃還是漂亮贏下這場抗韓大戰，前役因為膝傷沒法上場的包喜樂表示，自己直到賽前暖身才知先發上陣，「我在首場預賽就想上場打球，因為我不想像是來印尼度假，儘管我們磨合時間很短，但我好喜歡這個團隊。」

延長賽獨拿7分、全場17分的黃品蓁表示，「我們全隊都具信念，也深信這場比賽一定會贏。」彭詩晴也補充，「我們好像很久沒在國際賽擊敗韓國，贏下這場後，我們預賽分組就可搶占有利地位，接下來我們會更拚命。」

中華女籃接著19日上午11點出戰印度，最後1場預賽則在21日晚上7點30分遭遇地主印尼，假如能以A組第1身分晉級，8強對手將是B組第4球隊。

(中國時報)

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