美發布軍力報告 學者籲勿盲從 視陸為假想敵 不脫冷戰思維

2018年08月18日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

美報告也指台灣正發展不對稱戰爭新概念，強化自防衛能力，但認為大陸年度國防預算為台灣15倍，差距太大。圖為今年4月13日蘇澳海軍基地操演，蔡總統登上基隆艦視導。（本報資料照片）

2018中國軍力報告要點

美國防部公布最新中國軍力報告，強調大陸軍力擴張，聲稱做好武統準備。對此，學者表示，美國文化傳統上須製造假想敵，才能有明確戰略發展目標，如今大陸強盛，自然就沿用過去冷戰思維，把大陸當假想敵。

國安團隊 須有判斷能力

政大兼任副教授賴岳謙指出，美國從獨立以來，一直需要有假想敵，才知如何建設軍隊國防。因此縱使二戰結束蘇聯不打算與美為敵，美國也必須把蘇聯形塑成入侵美國，最終雙方成了敵人。冷戰後俄國弱化，大陸強了，各方差距與美國都縮小了，部分領域甚至趕上美國，自然就成美國頭號假想敵。

化解敵意 正本清源之道

中華戰略學會研究員張競指出，這份報告要看北京怎麼回，美國可藉此判斷是否真切。如同北京常對台放話，政府呼籲莫隨之起舞，同樣，對華府觀點，國人亦不應盲從。國安團隊須有獨立判斷能力，才不致被他人操弄。

張競表示，報告所提兩岸軍力失衡眾人皆知，但強調建構非對稱戰力，也可能陷入異質性軍備競賽；正本清源之道，還是要化解敵意降低緊張，排除不穩定因素。

對報告列出兩岸軍力對比，張競認為，共軍在東部及南部兩大戰區兵力數量，僅為經常進駐編制員額，若對台用兵，必籌組對台戰役指揮部，另行編組作戰序列，因此千萬別被數字誤導。共軍若要對台動武，絕不會自綁手腳。

募兵不力 美憂吃到預算

至於報告稱「美國防部正努力簡化和確立台灣國防支出優先順序」，文大政治系教授陳一新認為，是指簡化台灣對美軍購程序。因過去台灣常甚麼都先提再說。但我們想買的，美國認為沒用，如美方就不肯賣F35。事實上，像M1A2那種主力戰車，我們很多路面確實吃不消。

報告還提到募兵制，陳一新說，募兵文化需時間培養，台灣本就沒有，軍人又不受尊重。加上砍軍人年金，軍人無法預期好的未來，誰願當兵？因此導致美方擔心募兵制成效不彰，又會吃到預算。

至於美方點出軍力失衡，陳一新表示，我國防部宣稱國軍有能力捍衛國軍，可不到一個月前，外長吳釗燮才說沒美國幫忙，我們會被共軍占領。「不到一個月內出現兩種完全相反論調，非常弔詭。」

(中國時報)