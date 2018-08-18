解放軍可能在台海發動奇襲

2018年08月18日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國防部16日將《中國2018軍力報告》送交國會。報告指出，大陸利用一帶一路等經濟籌碼擴張全球影響力，甚至有利軍力投射。值得注意的是，報告指解放軍可能在台海發動突襲，做好武統台灣準備，並嚇阻及延後第三方勢力介入。

全名《中國軍事與安全相關發展年度報告》由美國國會委託國防部製作，這也是美國防部主管亞太事務助理部長薛瑞福上任後，主導的首份大陸軍力報告。

報告指出，過去3年大陸解放軍快速擴張遠洋轟炸機作戰區域，更將巡邏區域擴展至太平洋，獲得在惡劣海象中執行任務經驗，未來可能向外展示空襲美國及西太平洋美軍軍事基地能力，甚至攻擊美國或其他盟友。

報告表示，大陸正追求長程轟炸機核能力，空軍已被賦予核子任務。針對可搭載核武的轟炸機進行部署，能讓大陸首次擁有陸海空三軍合一核武投射系統。

針對台海部分，報告稱，大陸正為台海的「可能狀況」作軍事準備。大陸總體戰略仍續採說服與脅迫兩手戰略，要求台灣接受九二共識。雖然陸方主張和平統一，卻從未否定武統可能性。

根據報告，大陸國防預算去年1543億美元，是印度（552億美元）近3倍、日本（461億美元）近4倍及台灣（105億美元）近15倍。報告引《詹氏國防評論》預測，到2028年，大陸國防預算將超過2400億美元。

報告稱，大陸已在非洲吉布地建立第一個海外軍事基地，且「將尋求在長期友好且戰略利益相似的國家，建立更多軍事基地，如巴基斯坦。」

報告說，大陸持續發展太空反制能力，包括動能擊殺飛彈、地面雷射與軌道繞行太空機器人。此外，致力拓展太空偵測能力，能自太空監控全球目標，催生太空反制行動。

(中國時報)