與其淪美棄子 不如修好兩岸

2018年08月18日 04:10 中國時報 楊孟立

美國防部公布最新中共軍力報告，指共軍持續擴張，做好武統台灣準備，其中一項重要準則就是拖延美軍馳援的時間點，並嚇阻第三方勢力介入。

獨派一直緊抱美國大腿，指望美軍派兵替台灣打仗，這點中共自然明白，因此共軍如真要打，必先做好排除美國的準備。平心而論，陸美因貿易戰關係緊張，而美國在《台灣旅行法》、《國防授權法》等友台法案通過後，台美關係確有長足進展，但光憑這樣，能確保美軍協防台灣嗎？

美國毫無疑問是台灣盟友，當年若非美國力挺，台灣恐就不是今天的模樣。不過，若以為可永遠躲在美國保護傘後，不顧兩岸日益惡化，甚至不時嘲諷、挑釁對岸，那就太過天真。不要忘了，美國背棄盟友不是沒有先例。

越戰期間，美軍大力支持南越，但1973年惡戰正酣，美卻開始撤軍，留下爛攤子，南越隨即兵敗如山倒。近年敘利亞內戰，反政府軍一度在美軍支援下取得優勢，但美國為了與俄攜手打擊ISIS，將反政府軍當作棄子無情拋棄。土耳其一直以來是美國在中東最佳盟友，更是北約一分子，但土耳其里拉狂貶，正是美國搞的鬼，氣得土國總統艾耳多安痛罵遭「背刺」。

對大陸整軍建武，國軍聲稱有能力捍衛國家安全，並未提及美軍角色，多少帶些許信心喊話成分。只是光憑國軍真能擋得住共軍侵台嗎？相信獨派內心有數。

只不過聲稱增加國防預算，就是強化自我防衛決心，如此表態大可不必。一來即便我國防預算增加，但相較對岸也只是杯水車薪，兩岸戰力失衡只會隨時間拉長，越來越傾斜。

當兩岸淪為軍備競賽，國家總預算分配只會更困難，經濟又要怎麼好起來。兩岸和解，不留舞台給大陸鷹派，降低武統可能性，才是守衛台灣的最佳戰略。

(中國時報)