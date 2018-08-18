美中台各守底線 陸不會貿然武統

2018年08月18日 04:10 中國時報 陳君碩 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防部發布中國軍力報告，指大陸正為武統台灣做準備。大陸國務院參事時殷弘指出，此份報告目的，是為加強美台軍事合作提供理由，部分對大陸立場的敘述頗粗糙。他認為大陸對台灣在政治、軍事、外交上的全面擠壓，將維持很長時間，蔡政府也會持續切香腸式台獨，並倚仗美國，但美中台三方都有各自底線，大陸仍以爭取和平統一為主，不會輕易武統或造成中美開戰。

時殷弘昨受訪指出，按照大陸法律，《反分裂法》已載明對台動武三條件（台獨勢力造成台灣從中國分裂出去事實、導致分裂重大事變、和平統一可能性完全喪失），他認為報告對大陸立場的敘述過於粗糙。

時殷弘說，蔡政府上台後，大陸立場就是要求其接受具一中內涵的九二共識，這是大陸的大原則，也因蔡政府遲不接受，大陸對台在政治、外交、軍事、經濟等全方位擠壓，外交拔邦交國、限縮國際空間；軍演或繞台巡航更頻繁，「只要台灣不接受九二共識，還會維持很長時間」。

他不諱言，在美國《國防授權法》和《台灣旅行法》通過下，美台軍事合作還會加強，但美國根本政策也不贊成法理台獨，這點蔡英文很清楚，他強調，美中台三方都有各自底線，報告更多是為了強化美台軍事合作或賣武器，提供正當理由。

此外，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》稱，美國國防部每年都發布「中國軍力報告」，對大陸國防和軍隊建設妄加評論，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢。大陸國防部也多次表示堅決反對。

報導引述大陸軍事專家張軍社表示，報告還是老調重彈，延續年初美方發佈2018年版《國防戰略報告》的冷戰思維，將大陸軍隊正常軍事發展，視為針對美國。「這是把中國當『假想敵』，故意製造敵人。但事實上，中國奉行的國防政策實際上還是防禦性的國防政策。」

(中國時報)