民進黨一把手 官司纏身當肥貓

謝明達在學時期就已經參加民主運動，當初接下謝長廷選區，一度是謝的「正宗接班人」。圖為昔日謝長廷和謝明達（左）一起開記者會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
謝明達涉貪事件簿

謝明達何許人？要不是最高法院將他纏訟近18年的貪汙案，破例直接拍板定案，這位曾任民進黨社運部主任，還回鍋擔任中衛發展中心董事長並不會受到矚目。經濟部內部有人直言，這與該中心是小單位外界不會注意有關；產業專家也不以為然，認為有官司爭議的人擔任法人機構董事長並不太恰當。

中衛發展中心(簡稱中衛)是經濟部捐贈成立的財團法人，儘管外界對這個財團法人陌生，但中衛是當年政府為輔導中心廠與衛星工廠，建立台灣大企業與協力廠商形成產業聚落，扮演很重要角色。

回鍋中衛董座 有奧妙

經濟部官員透露，中衛資本額僅7000多萬，但藉由中衛卻能掌握許多企業人脈及金脈，對從政者是很好的資源。也因此政黨輪替後謝回鍋，自然是有黨政人士背後推薦。而謝二度回鍋，仍鍾情中衛，應是嘗到箇中奧妙。

但熟悉財經的綠營人士很肯定謝明達：「他是非常聰明的人，曾經是政治明星。」當初阿扁任用他當中衛中心董事長，完全是基於惜才。

台聯黨主席劉一德是謝明達台大經濟系學弟；他回憶，謝明達在學生時代，跟名嘴陳文茜、前台南縣長蘇煥智、前高雄縣長楊秋興及前立委蕭裕珍都是同一時代，「當時他們都大四，我才大一，我們都去幫康寧祥助選，學長姐帶我們一起去。」

他說，那時都是一群人，學長姐會帶著他們去幫忙助選，謝明達等學長姐大部分在校外活動，換他接棒時，他就轉成在校內搞運動；現在偶爾喝酒會碰到，兩、三月前喝酒時巧遇謝明達，但很低調，應是官司問題。

政治明星涉貪 轉低調

民進黨人士指出，謝明達跟太太蕭裕珍是大學同學，在學時期就加入康寧祥創辦的「八十年代」黨外雜誌，謝、蕭是很「早熟」的一對夫妻，很堅貞的愛情。

他說，謝畢業後就在雜誌界混，做過很多雜誌，包括「台灣年代」，發行人是余陳月英。1989年縣市議員選舉，本來是中山、大同區議員謝長廷要選立委，遺缺很多人搶，後來謝明達搶到。

民進黨人士指出，謝明達因案被收押，辭去議員職務。2014年張俊雄擔任民進黨祕書長，找謝當社運部主任；後來謝長廷出任行政院長，謝明達擔任中衛董事長；2014年涂醒哲參選嘉義市長，謝返鄉助選，勝選後就留在當地擔任工策會總幹事，蔡英文當選總統，又回去中衛當董事長。

(中國時報)

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