新聞透視－司法搞黑箱 實在太敢了

最高法院。（圖取自維基百科）

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中國時報

為保障人權，近年多起死刑及重大案件最高法院都會傳訊被告公開審理；不料，此次對民進黨重量級財經人士被控貪汙的政治性案件，竟未開庭，法官關起門討論後就直接改判無罪，連法界都認為是黑箱作業，要外界如何不質疑，因為不管法律見解及心證如何，從程序上，司法透明及公正性已蕩然無存。

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憲法規範法官應獨立審判，不受政治等外力干涉，且審判過程須直接且公開審理，但因終審法院屬法律審，如果二審上訴案件最高法院認定原判決法律見解，可直接駁回上訴，或撤銷要求二審再進行事實調查。

但如果最高法院認定，二審判決有重大法律爭議，或攸關於死刑判決案件，為人權保障及公開、公正原則，必須開庭審理，讓代表國家訴追的檢察官到庭陳述理由，也讓被告及律師為自己辯解，合議庭再作成終局判決。

5年前屏東排灣族獵人蔡忠誠因自製長槍狩獵被檢警究辦，且遭二審判刑2年8月，案件上訴後，公懲會委員長石木欽當時在最高法院擔任本案審判長，他認事涉法律爭議，經公開審理讓檢辯當庭辯論後以法律不處罰為由，改判無罪定讞。

但此次刑三庭成員，在未開庭且根本沒看到被告情況下，直接依卷證資料就讓貪汙被告無罪定讞，適法性讓人非議，其他法官直呼離譜，法官關起門自己「商量」後改判無罪，這樣終審判決實在「太敢了」。

貪汙罪之所以難定罪，除證據取得困難，金流都會辯稱是借貸關係，以致有無對價關係完全取決法官一念之間，案件纏訟對事人也是折磨，但切割貪汙犯行的判決，不僅飽受外界批評，無異是幫貪汙官員開了方便之門。

民眾對司法官的信賴已跌至20幾趴，司法不該是替特定政治服務的工具，法官判決必須依法審理，更要彰顯社會正義，才能重新挽回民眾的信賴感。

(中國時報)

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