法官黃瑞華 曾質疑起訴阿扁違憲

2018年08月18日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

不甩歷審有罪判決，將前民進黨市議員謝明達改判無罪的最高法院法官黃瑞華，在法界評價兩極，有人稱她是俠女，但也有人認為她過於自我，尤其曾投書媒體質疑檢察官起訴陳水扁引發爭議，被質疑有特定立場。這次她未開庭訊問被告，就直接改判無罪定讞，讓外界充滿政治聯想。

法訓所21期結業的黃瑞華，台大法學碩士，3年前從高院庭長升任最高法院法官；她最受外界矚目的事件，就是2011年間擔任宜蘭地院院長時，法官陳嘉年因開庭態度不佳，被司法院人審會口頭警告處分，黃瑞華認為處罰太輕請辭院長。而2006年任宜蘭地院院長的黃瑞華，主動投書媒體質疑陳瑞仁檢察官起訴陳水扁，其國務機要費案的起訴書違憲，黃的行為讓當時的司法院長翁岳生看得跳腳，致電口頭告誡，要求謹守法官分際，但黃不認同仍主張有言論自由。

黃瑞華重視人權保障，前年審理鄭捷殺人案時，她堅持提訊被告經公開審理後判處死刑，但此次未開庭也沒訊問過被告或相關證人，只憑卷證資料率爾改判謝無罪定讞，事後她解釋，依卷證資料顯示，沒有證據證明犯罪，可以直接改判無罪。

黃瑞華說，謝確實關說人事，但他辯稱收取承包商220萬元是借貸關係，因為無法證明有對價關係，該行為不罰；檢方當年非法逮捕並羈押謝男，官司爭訟17年8月，為速審結案，防止案件在二、三審作無益擺盪，才會自為判決改判無罪定讞。

(中國時報)